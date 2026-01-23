Podcast
Internacional

'El mejor acuerdo comercial del mundo lo tiene México': EUA

En Davos, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó que México tiene 'el mejor acuerdo comercial del mundo' bajo el T-MEC

  • 23
  • Enero
    2026

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró en el Foro Económico Mundial de Davos que la relación económica con México atraviesa uno de sus mejores momentos gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su participación en el encuentro, el funcionario sostuvo que el país obtiene condiciones privilegiadas dentro del pacto comercial impulsado por la Administración de Donald Trump.

“México consiguió el mejor acuerdo del mundo y Canadá el segundo mejor”, afirmó.

Aranceles y ventajas bajo el T-MEC

Lutnick explicó que únicamente 15% de los productos mexicanos se ven afectados por un arancel de 25% aplicado a mercancías que quedan fuera del régimen del tratado.

En contraste, señaló que las exportaciones canadienses enfrentan gravámenes de hasta 35%, lo que, a su juicio, coloca a Ottawa en una posición menos favorable frente a Washington.

Críticas a Canadá por su relación con China

El secretario endureció su discurso contra el gobierno canadiense y advirtió que ese país “pagará las consecuencias” por acercarse comercialmente a China, en alusión a recientes movimientos del primer ministro Mark Carney.

En entrevista con un medio estadounidense, Lutnick cuestionó los planes de Canadá para abrir su mercado a vehículos eléctricos chinos y sus llamados a negociar con grandes potencias económicas.

“Ahora lo único que tengo que hacer es escuchar las quejas y lamentos de este tipo”, dijo en referencia al mandatario canadiense.

Trump mantiene presión para ajustes

Aunque elogió el trato que recibe México bajo el acuerdo, Lutnick reconoció que el presidente Trump ha planteado la necesidad de revisar algunos puntos del T-MEC.

Pese a ello, insistió en que, bajo las condiciones actuales, México mantiene la posición más favorable dentro del esquema comercial de América del Norte.


