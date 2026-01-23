Podcast
Internacional

Cae Ryan Wedding, exolímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los criminales más buscados por Estados Unidos fue arrestado tras años prófugo

  • 23
  • Enero
    2026

Ryan Wedding, exrepresentante de Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, fue detenido este viernes, de acuerdo con información difundida por un medio estadounidense.

El exsnowboarder figuraba en la lista de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos.

Aunque no se precisó el sitio del arresto, autoridades estadounidenses habían sostenido que el fugitivo se ocultaba en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

Recompensa millonaria y perfil de alto riesgo

En noviembre de 2025, Washington elevó de $10 a $15 millones de dólares la recompensa por datos que condujeran a su captura.

El entonces director del FBI, Kash Patel, fue tajante al describirlo:

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi también lo ubicó como un actor central del crimen organizado:

“Wedding es un exolímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional”, capaz de mover “60 toneladas de cocaína al año” hacia Estados Unidos.

De las pistas de nieve al tráfico de drogas

Wedding pasó de la élite deportiva al mundo criminal en menos de una década. En 2010 fue arrestado y sentenciado a 48 meses de prisión por intentar introducir 24 kilos de cocaína desde San Diego hacia Canadá.

Tras cumplir su condena, fue extraditado en 2011 y, según las investigaciones, comenzó a coordinar envíos de droga a gran escala en alianza con el Cártel de Sinaloa, la organización fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Huida a México y red criminal

Cuando la policía canadiense estuvo cerca de capturarlo nuevamente, Wedding escapó a México. Desde ahí, de acuerdo con autoridades estadounidenses, dirigió operaciones de narcotráfico y ordenó asesinatos para mantener el control de su estructura criminal.

 


