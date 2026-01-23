Podcast
Internacional

Presenta Trump plan para levantar 180 rascacielos en Gaza

La propuesta incluye una franja turística, puerto y nuevas ciudades, con inversión estimada en 25 mil millones de dólares; condiciones generan críticas

El gobierno de Donald Trump presentó un plan de reconstrucción para la llamada “nueva Gaza”, concebido como un proyecto urbanístico de gran escala que plantea transformar la Franja en un enclave con rascacielos, zonas turísticas y nueva infraestructura, tras la devastación provocada por la ofensiva militar israelí en un territorio habitado por alrededor de dos millones de personas.

La propuesta fue expuesta por Jared Kushner, yerno de Trump y empresario inmobiliario, durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde se anunció la creación de la Junta de Paz, un organismo impulsado por el presidente de EUA para supervisar el alto el fuego en Gaza y atender otros conflictos internacionales.

junta de la paz trump yerno franja gaza rascacielos.jpg

Un proyecto urbanístico con rascacielos y zona turística

Las diapositivas presentadas muestran una franja costera con rascacielos residenciales y hoteleros frente al mar Mediterráneo, así como la creación de nuevas ciudades dentro del enclave palestino. El plan contempla desarrollar una zona turística a lo largo de 40 kilómetros de costa, con alrededor de 180 edificios de gran altura y la construcción de un gran puerto.

rascacielos en gaza en tres años trump yerno.jpgCómo luciría la Franja con rascadielos y hoteles según la IA

En el interior del territorio se proyectan áreas residenciales, parques, zonas deportivas, complejos industriales, centros de datos y logísticos, además de un aeropuerto en la frontera con Egipto, como parte de una reorganización integral del espacio.

Rafah, la primera ciudad del plan

De acuerdo con Kushner, la primera etapa del proyecto se centraría en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, una de las zonas más afectadas por los ataques. La reconstrucción de esta ciudad se estima en un periodo de dos a tres años.

Una de las proyecciones muestra una nueva Rafah con avenidas arboladas y rotondas, más de 100 mil viviendas, alrededor de 200 centros educativos, 180 instalaciones culturales y religiosas y al menos 75 centros médicos.

rascacielos inversion 25 millones gaza trumo yerno.pngRafah en tres años tras inversión y remodelación según la IA

Inversión estimada y proyección económica

El equipo de Trump calcula que el plan requerirá una inversión mínima de 25 mil millones de dólares, aunque no se ha definido una fecha concreta para el inicio de las obras. Según las estimaciones presentadas, el proyecto podría impulsar la economía de Gaza hasta alcanzar los 10 mil millones de dólares en 2035 y generar más de 500 mil empleos.

Durante su intervención, Kushner condicionó el arranque de la reconstrucción al desarme completo de Hamás, como requisito previo para avanzar en las obras.

Reacciones internacionales y postura de la Unión Europea

La iniciativa ha generado reticencias entre países de la Unión Europea, que han expresado dudas sobre la Junta de Paz debido a posibles conflictos jurídicos con los tratados de Naciones Unidas y al alcance del organismo más allá de Gaza.

Entre los países que han aceptado integrarse a la Junta se encuentran Israel, Argentina, Paraguay y Egipto, mientras que España, Francia, Bélgica, Noruega, Irlanda y Suecia han rechazado sumarse. En este contexto, Trump retiró la invitación al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en medio de tensiones diplomáticas con Ottawa.

Advertencias de Trump sobre Irán y la OTAN

En paralelo, Trump declaró que EUA cuenta con una “enorme flota” desplazándose hacia aguas cercanas a Irán, en un contexto de protestas internas en ese país. El mandatario señaló que existen movimientos navales relevantes en la región, incluyendo el desplazamiento del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Más tarde, Trump abordó el papel de la OTAN al ironizar sobre la posibilidad de invocar el Artículo 5 para atender la frontera sur de EUA. Dicho artículo establece que los países miembros deben defender a cualquier nación aliada en caso de ataque o invasión.  

Con información de Agencias

 


