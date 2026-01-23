Premiará FIFA con US$2.3 millones al campeón de Copa femenina

La FIFA confirmó que el campeón de la primera edición de la Copa de Campeones femenina, que se definirá el 1 de febrero, recibirá $2.3 millones de dólares, la mayor cifra otorgada hasta ahora en un solo pago en el fútbol femenino de clubes.

El subcampeón obtendrá un millón de dólares, mientras que los equipos que queden fuera en semifinales se llevarán $200 mil dólares cada uno.

Los clubes eliminados en rondas previas recibirán $100 mil dólares por participación.

Record-breaking prize money to be awarded to inaugural FIFA Women’s Champions Cup winners! 🏆 — FIFA (@FIFAcom) January 23, 2026

“Una señal clara de confianza”, destaca FIFA

El secretario general del organismo, Mattias Grafström, afirmó que la bolsa total, cercana a los cuatro millones de dólares, refleja el crecimiento del balompié femenino a nivel global.

“El reparto es una declaración de fe en el fútbol femenino de clubes y en las jugadoras y competiciones que impulsan su desarrollo”, señaló.

Agregó que la intención es sostener inversiones a largo plazo para ampliar oportunidades, visibilidad y valor económico del circuito femenino.

Londres será la sede de la fase final

La ronda decisiva del torneo se jugará en Londres entre el 28 de enero y el 1 de febrero. En el estadio del Brentford se enfrentarán Gotham FC, campeón de Concacaf, y Corinthians, monarca sudamericano, además del duelo entre Arsenal y FAR Rabat, campeones de Europa y África.

El 1 de febrero, el Emirates Stadium albergará primero el partido por el tercer lugar y después la final que coronará al primer campeón del certamen.

Inversión a largo plazo en clubes femeninos

La FIFA recordó que este torneo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el fútbol femenino de clubes en el mundo.

Entre las acciones citó el reparto de $11.3 millones de dólares a más de mil equipos tras el Mundial de 2023 y la creación del Mundial Femenil de Clubes, previsto para debutar en 2028.

