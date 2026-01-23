Concurso mercantil AHMSA no se suspende por amparos ni recursos

El concurso mercantil de AHMSA no se suspende por amparos ni recursos de revocación, aseguró Héctor Manuel Garza Martínez, representante de acreedores y CEO de Grupo Ónix.

El especialista explicó que los recursos legales promovidos no detienen el procedimiento concursal ni frenan el calendario establecido por el síndico dentro del proceso judicial.

Señaló que incluso, aunque llegara a dictarse una eventual sentencia de amparo en uno o dos años, esta no impactaría el desarrollo del concurso mercantil de AHMSA.

Recursos legales no tienen efectos suspensivos

Garza Martínez precisó que el recurso de revocación no tiene efectos suspensivos y recordó que el procedimiento acumula más de cien recursos similares sin que el proceso se haya detenido.

Indicó que el juez aún no certifica formalmente la audiencia, por lo que siguen vigentes los plazos marcados en el calendario concursal.

Detalló que existe un periodo abierto para impugnaciones, el cual debe respetarse conforme a derecho, sin generar alarma entre trabajadores y acreedores.

Concurso mercantil de AHMSA sigue su curso legal

El representante legal afirmó que el derecho colectivo de trabajadores y acreedores prevalece sobre intereses individuales dentro del concurso mercantil de AHMSA.

Advirtió que parte de la incertidumbre se genera por información exagerada difundida en redes sociales y medios no responsables.

Consideró que ese amarillismo provoca angustia innecesaria entre los involucrados, sin sustento jurídico real dentro del proceso concursal.

“Debemos estar tranquilos y convencidos de que el procedimiento no se va a suspender”, expresó al referirse a los supuestos amparos promovidos.

Futuro económico regional del Concurso mercantil de AHMSA

Subrayó que lo relevante para la sociedad es conocer si habrá venta, si existe interés real y si habrá recursos económicos disponibles.

Indicó que la audiencia permitirá identificar a los interesados en la compra y definir el rumbo económico de la región centro de Coahuila.

Añadió que el debate central debe enfocarse en cómo llegará el dinero derivado de la venta de AHMSA o de la privatización de activos.

Garza Martínez destacó que aceptar versiones alarmistas solo genera desestabilización y afecta la percepción del proceso entre trabajadores y acreedores.

El representante de acreedores sostuvo que en la eventual venta se juega parte del futuro económico de Monclova y la región centro.

Planteó que debe analizarse si los compradores pretenden reactivar la planta o adquirirla con fines de reventa de activos.

Reconoció que la economía regional dependía históricamente de AHMSA, por lo que llamó a pensar en alternativas de desarrollo económico.

Señaló que, con o sin planta, es necesario avanzar y buscar opciones para sacar adelante a Monclova de manera ordenada.

Afirmó que si la empresa regresa a operar y genera empleos, será un escenario positivo para todos los sectores involucrados.

Mientras tanto, consideró prioritario esperar definiciones legales sin presionar ni acelerar indebidamente el procedimiento concursal.

Indicó que las empresas que impugnan lo hacen para defender intereses particulares frente a resoluciones que no les resultan favorables.

Concluyó que ningún amparo ni recurso de revocación afectará el desarrollo del concurso mercantil de AHMSA, por lo que “no hay nada que temer”.

