Avión de Air Canada sufre falla mecánica durante aterrizaje

Un avión de Air Canada, operado por PAL Airlines, sufrió una falla mecánica durante su aterrizaje en Halifax, Canadá, lo que provocó un incendio y heridos.

El vuelo AC2259 partió de St. John's el 28 de diciembre y transcurrió con normalidad hasta su aproximación a Halifax, donde se presentó la falla en el tren de aterrizaje.

Según informes preliminares, el avión aterrizó con el tren de aterrizaje roto, lo que causó el incendio. Las autoridades investigan las causas del incidente.

Se informa que la aeronave involucrada, un Bombardier Dash 8, tiene 24 años de antigüedad y fue transferida a PAL Airlines en 2023.

