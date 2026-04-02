Stephon Gilmore anuncia su retiro tras 13 temporadas en la NFL

El experimentado cornerback Stephon Gilmore anunció oficialmente su retiro del futbol americano profesional, poniendo fin a una destacada trayectoria de 13 temporadas en la NFL, en la que se consolidó como uno de los defensivos más influyentes de su generación.

El jugador de 35 años compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un video con algunos de los momentos más representativos de su carrera, acompañado del mensaje: “el juego termina aquí, pero el viaje continúa”.

Un mensaje de despedida marcado por la gratitud

En su publicación, Gilmore recordó sus inicios y el camino recorrido dentro del deporte, destacando el impacto que el futbol americano tuvo en su vida personal y profesional.

“A mi primer amor, el fútbol americano Como un niño joven y aguerrido de Rock Hill, Carolina del Sur, con orígenes humildes, el mayor de seis me diste concentración, oportunidad, fortaleza y amigos para toda la vida”, escribió el exjugador.

Asimismo, agradeció a su familia por el apoyo durante su carrera, especialmente a su esposa, hijos y padres, a quienes reconoció como pilares fundamentales para alcanzar sus metas dentro de la NFL.

Una carrera de élite en la NFL

Stephon Gilmore deja el emparrillado tras una carrera sólida y consistente, en la que acumuló 180 partidos disputados, 32 intercepciones y más de 600 tackleadas, números que respaldan su impacto defensivo a lo largo de los años.

Fue seleccionado en la décima posición global del Draft 2012, iniciando su trayectoria profesional con los Buffalo Bills, equipo con el que jugó sus primeras cinco temporadas antes de convertirse en una figura de élite en la liga.

El punto más alto con los Patriots

Su mejor etapa llegó con los New England Patriots, donde se consolidó como uno de los mejores cornerbacks de la NFL y pieza clave en la obtención del Super Bowl LIII.

En 2019, Gilmore alcanzó el punto más alto de su carrera al ser nombrado Jugador Defensivo del Año, luego de liderar la liga con seis intercepciones y dominar a los receptores rivales durante toda la temporada.

Además, fue reconocido en dos ocasiones como All-Pro y seleccionado a cinco Pro Bowls, consolidando su legado dentro de la liga.

Un recorrido por seis franquicias

A lo largo de su carrera, el defensivo formó parte de seis equipos en la NFL:

Buffalo Bills (2012-2016), New England Patriots (2017-2020), Carolina Panthers (2021), Indianapolis Colts (2022), Dallas Cowboys (2023) y Minnesota Vikings (2024).

Su última participación profesional se dio en 2024, tras lo cual permaneció fuera de actividad antes de tomar la decisión definitiva de retirarse.

Un legado como referente defensivo

La carrera de Stephon Gilmore quedará marcada como la de un jugador dominante en su posición, capaz de influir directamente en el desarrollo de los partidos gracias a su lectura de juego, cobertura y capacidad para generar pérdidas de balón.

Con su retiro, la NFL despide a uno de los cornerbacks más consistentes de la última década, cuyo legado permanecerá como referencia para futuras generaciones.

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