Buques iraníes cruzan estrecho de Ormuz pese a bloqueo de EUA

Al menos cuatro buques vinculados a Irán lograron cruzar el estratégico estrecho de Ormuz en las últimas horas, pese al bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos, en un nuevo episodio que evidencia las dificultades para aplicar las restricciones en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

De acuerdo con datos de seguimiento marítimo analizados por la BBC, las embarcaciones atravesaron la zona tras la entrada en vigor de las medidas estadounidenses.

Entre los buques identificados se encuentra el Christianna, un granelero que cruzó el estrecho después de haber hecho escala en el puerto iraní de Bandar Imam Khomeini.

También figura el Rich Starry, sancionado por Washington, que navegó desde Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, hacia el este a través del estrecho.

A estos se suman el petrolero Murlikishan, que partió desde China rumbo al oeste, y el Elpis, que zarpó del puerto iraní de Bushehr sin que se conozca su destino final.

El análisis sugiere que algunas de estas embarcaciones podrían haber utilizado técnicas de “suplantación de identidad” para ocultar su ubicación real.

Este método consiste en emitir señales de posicionamiento falsas, lo que complica la vigilancia en una zona ya de por sí altamente transitada.

Un bloqueo con limitaciones

El bloqueo fue implementado por el Comando Central de Estados Unidos, que anunció la restricción de todo tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes.

No obstante, aclaró que no impediría la libre navegación de buques con destino a puertos no iraníes, lo que abre un margen operativo que podría explicar algunos de los cruces registrados.

Reacciones internacionales

Dicha medida ha generado críticas en la comunidad internacional. China calificó el bloqueo como “peligroso e irresponsable”, al advertir que podría agravar aún más las tensiones en la región.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense J. D. Vance acusó a Irán de incurrir en “terrorismo económico”.

Desde Teherán, las autoridades han sostenido que el bloqueo viola su soberanía.

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