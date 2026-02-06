Podcast
Internacional

Canadá y Francia abren consulados en Groenlandia

Ottawa y París inauguraron oficinas diplomáticas en Nuuk como gesto de respaldo a Dinamarca y a la isla ártica, en medio de tensiones con Estados Unidos

  • 06
  • Febrero
    2026

Canadá y Francia concretaron la apertura de nuevos consulados en la capital de Groenlandia, Nuuk, en una señal política de apoyo a Dinamarca, aliado en la OTAN, y al territorio semiautónomo, luego de los recientes intentos de Estados Unidos por ganar mayor influencia sobre la isla.

Canadá apuesta por cooperación ártica

La ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, encabezó la inauguración del consulado acompañada por la gobernadora general Mary Simon.

Las autoridades señalaron que la nueva oficina busca reforzar la colaboración en áreas como el cambio climático, la protección ambiental y los derechos del pueblo inuit.

Anand sostuvo tras reunirse con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, que ambos países trabajan para “fortalecer la estabilidad, la seguridad y la cooperación en toda la región ártica”.

Francia se estrena en Groenlandia

El Ministerio de Exteriores francés informó que Jean-Noël Poirier asumió como cónsul general, convirtiendo a Francia en el primer país de la Unión Europea en contar con una representación diplomática permanente en la isla.

Su misión, detalló París, será impulsar proyectos culturales, científicos y económicos, además de profundizar los vínculos políticos con las autoridades groenlandesas.

Contexto geopolítico en el Ártico

La decisión ocurre mientras Washington, Copenhague y Nuuk mantienen conversaciones técnicas para definir un acuerdo de seguridad en la región.

Estas negociaciones comenzaron tras reuniones entre autoridades danesas y groenlandesas con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

En semanas recientes, el presidente Donald Trump había amenazado con imponer aranceles a Dinamarca y otros países europeos por rechazar sus propuestas sobre Groenlandia, aunque después dio marcha atrás tras anunciar un marco preliminar de entendimiento con apoyo del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.


Comentarios

