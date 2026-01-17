Podcast
Internacional

Trump anuncia aranceles del 10% ligados a Groenlandia

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles a países europeos mientras no haya un acuerdo por Groenlandia, anunció Donald Trump

  • 17
  • Enero
    2026

El presidente de EUA, Donald Trump, anunció la imposición de un nuevo paquete de aranceles a países que exportan bienes al mercado estadounidense, los cuales entrarían en vigor a partir del 1 de febrero.

De acuerdo con el mandatario, estas medidas permanecerán activas hasta que se alcance un acuerdo para la “compra completa y total de Groenlandia” por parte de EUA, un territorio autónomo que actualmente forma parte del Reino de Dinamarca.

A través de publicaciones en su red social Truth Social, Trump afirmó que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel del 10% sobre “todos y cada uno” de los productos enviados a EUA.

Según el propio presidente, dicho porcentaje se incrementará al 25% a partir del 1 de junio, en caso de que no se registre un avance en las negociaciones relacionadas con Groenlandia.

Trump argumentó que Groenlandia es un territorio estratégico para la seguridad nacional estadounidense debido a su ubicación geopolítica en el Ártico, así como al interés creciente de otras potencias internacionales en la región.

Primer ministro británico califica de erróneos aranceles a Groenlandia

El anuncio ha generado reacciones inmediatas en Europa, donde autoridades de varios de los países mencionados han rechazado la medida y han reiterado que Groenlandia no está en venta, además de advertir sobre posibles afectaciones a la relación comercial transatlántica.

El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, describió la amenaza del presidente de EUA, Donald Trump, de imponer aranceles a los aliados estadounidenses como “completamente errada”.

“Nuestra postura sobre Groenlandia es muy clara: forma parte del Reino de Dinamarca y su futuro es asunto de los groenlandeses y los daneses”, señaló Starmer en un comunicado oficial.

El primer ministro subrayó que la seguridad del Ártico es un asunto relevante para toda la OTAN y afirmó que los aliados deben trabajar de manera conjunta para hacer frente a la amenaza de Rusia en las distintas regiones del Ártico.

Aplicar aranceles a los aliados para garantizar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo”, expresó.

Finalmente, Starmer indicó que el gobierno del Reino Unido abordará este tema directamente con la administración estadounidense.

Macron expresa respaldo a Groenlandia y Dinamarca

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país mantiene su compromiso con la soberanía e independencia de las naciones, al expresar su apoyo a Groenlandia y Dinamarca.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Macron señaló que “ninguna intimidación ni amenaza nos influirá”, al calificar como “inaceptables” las amenazas arancelarias formuladas por el mandatario estadounidense.

“El presidente francés indicó que los europeos responderán de manera unida y coordinada en caso de que estas medidas se confirmen”, y añadió que se asegurarán de que “se respete la soberanía europea”.

Por otro lado, especialistas en comercio internacional señalan que la aplicación de estos aranceles podría impactar sectores clave como la industria automotriz, tecnológica, farmacéutica y de manufactura, al elevar los costos de importación y alterar cadenas de suministro.

Cabe recordar que los aranceles son impuestos aplicados a bienes importados y, aunque son pagados inicialmente por las empresas importadoras, suelen trasladarse al consumidor final mediante incrementos en los precios.

El anuncio también ha provocado debate dentro de EUA, donde legisladores y analistas cuestionan el alcance legal del presidente para condicionar políticas comerciales a objetivos de política exterior no relacionados directamente con el comercio.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado si existirán excepciones sectoriales ni el mecanismo exacto para la implementación de las nuevas tarifas.


