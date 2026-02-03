Trump bromea sobre anexar Canadá, Groenlandia y Venezuela a EUA

En un evento privado celebrado en Washington D.C., el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios en tono jocoso sobre la posibilidad de expandir los estados de la Unión incorporando a Canadá, Groenlandia y Venezuela, informó el diario The Washington Post.

Durante la cena anual del exclusivo Club Alfalfa, una reunión de directores ejecutivos, políticos y figuras influyentes de Washington.

“Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el 51. Groenlandia será el 52 y Venezuela puede ser el 53”, señaló en un comentario claramente humorístico.

El Club Alfalfa es un evento tradicional con presencia de altos líderes políticos y empresariales, celebrado detrás de puertas cerradas, donde se espera que los invitados bromeen sobre temas públicos.

Aunque el comentario fue formulado en tono de broma, la audiencia tuvo reacciones diversas, incluyendo silencios ante algunas de las declaraciones del mandatario.

Los comentarios sobre la anexión de Groenlandia y otros territorios han generado atención internacional en años recientes, en medio de discusiones sobre la importancia estratégica del Ártico y tensiones diplomáticas con países como Dinamarca y su territorio autónomo de Groenlandia.

También en respuesta a declaraciones similares, líderes extranjeros como el primer ministro canadiense y autoridades danesas han reafirmado que el futuro de Groenlandia compete únicamente a Dinamarca y a su población, destacando la importancia del respeto a la soberanía territorial.

