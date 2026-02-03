Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26033791445749_a6eb9c07af
Internacional

Trump bromea sobre anexar Canadá, Groenlandia y Venezuela a EUA

El presidente de EUA., Donald Trump, bromeó en una cena de élite sobre hacer de Canadá, Groenlandia y Venezuela estados estadounidenses

  • 03
  • Febrero
    2026

En un evento privado celebrado en Washington D.C., el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios en tono jocoso sobre la posibilidad de expandir los estados de la Unión incorporando a Canadá, Groenlandia y Venezuela, informó el diario The Washington Post.

Durante la cena anual del exclusivo Club Alfalfa, una reunión de directores ejecutivos, políticos y figuras influyentes de Washington.

“Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el 51. Groenlandia será el 52 y Venezuela puede ser el 53”, señaló en un comentario claramente humorístico.

EH UNA FOTO - 2026-02-03T092758.455.jpg

El Club Alfalfa es un evento tradicional con presencia de altos líderes políticos y empresariales, celebrado detrás de puertas cerradas, donde se espera que los invitados bromeen sobre temas públicos.

Aunque el comentario fue formulado en tono de broma, la audiencia tuvo reacciones diversas, incluyendo silencios ante algunas de las declaraciones del mandatario.

Los comentarios sobre la anexión de Groenlandia y otros territorios han generado atención internacional en años recientes, en medio de discusiones sobre la importancia estratégica del Ártico y tensiones diplomáticas con países como Dinamarca y su territorio autónomo de Groenlandia.

También en respuesta a declaraciones similares, líderes extranjeros como el primer ministro canadiense y autoridades danesas han reafirmado que el futuro de Groenlandia compete únicamente a Dinamarca y a su población, destacando la importancia del respeto a la soberanía territorial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T101729_671_dfec39635b
EUA retira archivos del caso Epstein por riesgo a víctimas
EH_DOS_FOTOS_2026_02_02_T113424_170_7893365205
Trump amenaza con demandar a Trevor Noah tras broma en los Grammy
lider_supremo_irani_amenaza_conflicto_eua_1d2ade17a4
Líder supremo iraní amenaza con 'conflicto regional' contra EUA
publicidad

Últimas Noticias

dan_condena_perpetua_donald_trump_0b0d3d66ae
Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump
choque_carro_camioneta_sanpedro1_93fd9c8eea
Choca auto contra camioneta y panorámico en San Pedro
kante_fenebrace_turco_d21d44ae96
Ficha Fenerbahce a N'Golo Kanté en busca del título turco
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_DOS_FOTOS_7a99efbc18
Confirma Samuel primera planta de robots humanoides en Nuevo León
publicidad
×