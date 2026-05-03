Caos en Brooklyn por arresto del ICE dentro de hospital de NY

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de un hospital en el barrio de Bushwick, en Brooklyn, generó caos la noche del sábado y primeras horas del domingo, luego de que residentes salieran a protestar contra la detención de un hombre dentro del centro médico.

A esos extremos está llegando la política de Trump.



Agentes ICE irrumpen en un hospital de Brooklyn, Nueva York, para sacar a un detenido tras el enfrentamiento con manifestantes!pic.twitter.com/oOUaN4QwgV — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 3, 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes federales con el rostro cubierto persiguiendo a un hombre que ingresó corriendo al hospital, antes de ser finalmente arrestado y sacado por la fuerza entre una multitud enfurecida.

Protestas, basura en las calles y enfrentamientos

Tras conocerse la presencia de ICE en la comunidad, decenas de vecinos bloquearon calles, lanzaron botes de basura y enfrentaron a elementos policiales que intentaban despejar la zona.

Las imágenes muestran al detenido, un hombre negro, siendo arrastrado esposado, sin zapatos y aún con una pulsera hospitalaria, mientras se resistía a ser subido a un vehículo federal.

Testigos denunciaron escenas de fuerza excesiva.

“Salió apuntando con el arma a todo el mundo”, declaró un residente al medio local amNewYork.

La intervención provocó indignación adicional debido a que Nueva York mantiene políticas de “ciudad santuario”, limitando la cooperación local con autoridades migratorias federales salvo que exista una orden judicial.

La Policía de Nueva York aseguró que no participó en la operación migratoria y que su presencia respondió únicamente a disturbios públicos y bloqueo vehicular.

Nueve arrestos y denuncias por uso de fuerza

Según reportes locales, la noche terminó con al menos nueve personas detenidas.

Además, un vehículo del ICE habría atropellado a una persona mientras abandonaba el lugar, aunque no se han dado detalles sobre su estado de salud.

También se reportaron lesiones por gas pimienta, incluyendo a un policía y un agente federal, en medio del caos.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado quién era el hombre arrestado ni las razones específicas del operativo dentro del hospital.

La falta de información oficial ha incrementado la tensión en una comunidad históricamente sensible a operativos migratorios.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no había emitido declaraciones hasta el momento sobre el incidente, que ya alimenta un nuevo debate nacional sobre el alcance de ICE en ciudades santuario, el uso de fuerza en espacios sensibles como hospitales y la relación entre seguridad pública y derechos migratorios.

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