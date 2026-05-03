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Internacional

Reportan ataque a buque de carga cerca de estrecho de Ormuz

Un buque fue atacado cerca del estrecho de Ormuz, elevando la alerta sobre la seguridad marítima y el impacto económico en medio del conflicto entre Irán y EUA

  • 03
  • Mayo
    2026

Un buque granelero fue atacado por embarcaciones pequeñas cerca del estrecho de Ormuz, en medio de un contexto de tensión creciente entre Irán y Estados Unidos, lo que mantiene en alerta crítica una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Este hecho se suma a una serie de ataques ocurridos en la zona desde el inicio del conflicto, elevando la preocupación en el comercio internacional.

¿Qué ocurrió en el ataque al buque en el estrecho de Ormuz?

De acuerdo con el informe, varias embarcaciones menores se aproximaron al buque no identificado y ejecutaron el ataque en aguas cercanas a Irán. Aunque no se reportaron daños graves ni heridos, las autoridades marítimas emitieron una advertencia a otras embarcaciones para extremar precauciones al transitar por la zona.

Se trata del primer incidente de este tipo desde el 22 de abril, cuando otra nave reportó disparos en su contra. En total, se contabilizan al menos dos docenas de ataques en el área desde el inicio de la guerra, lo que refleja el deterioro de la seguridad marítima en la región.

¿Qué postura mantienen Estados Unidos e Irán?

Mientras la tregua de tres semanas se mantiene de forma frágil, el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno analiza una nueva propuesta iraní para poner fin al conflicto, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Irán presentó un plan de 14 puntos que incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval y la retirada de fuerzas estadounidenses de la región, además del cese de hostilidades, incluyendo operaciones de Israel en Líbano.

Sin embargo, el documento no aborda de manera directa el programa nuclear iraní ni el enriquecimiento de uranio, uno de los temas centrales en las tensiones entre ambas naciones.

La propuesta fue enviada a través de Pakistán, país que ha fungido como intermediario en las conversaciones diplomáticas recientes.

¿Cómo impacta el conflicto en la economía iraní?

Las tensiones han tenido efectos directos en la economía de Irán, particularmente en su moneda. El rial continúa depreciándose frente al dólar, alcanzando un tipo de cambio de aproximadamente 1,840,000 riales por dólar en mercados informales de Teherán.

Analistas prevén que la moneda podría seguir debilitándose en los próximos días, en medio de un entorno de incertidumbre económica y restricciones comerciales derivadas del bloqueo.

Además, reportes locales señalan que diversas empresas han dejado de renovar contratos laborales tras el Año Nuevo iraní, lo que ha incrementado el desempleo y la presión social.


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