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Internacional

Papa recibirá a Marco Rubio en el Vaticano tras choque con Trump

El papa estadounidense sostendrá una reunión clave con el secretario de Estado de EUA en medio de tensiones diplomáticas con Donald Trump por la guerra en Irán

  • 03
  • Mayo
    2026

El papa León XIV recibirá este jueves en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro de alto perfil que se produce semanas después del fuerte cruce público entre el pontífice y el presidente Donald Trump.

De acuerdo con medios italianos citando fuentes de la Santa Sede, la reunión representa un esfuerzo por fortalecer los vínculos entre Washington y el Vaticano en un momento de tensión política y moral entre ambas figuras estadounidenses.

El choque entre León XIV y Trump por Irán

El desencuentro entre el primer papa estadounidense de la historia y Trump se intensificó el pasado 7 de abril, cuando León XIV calificó como “inaceptable” la amenaza del mandatario republicano de destruir “toda una civilización” en el contexto del conflicto con Irán.

Trump respondió con dureza, calificando al pontífice de “débil” y “pésimo en política exterior”.

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Días después, León XIV bajó el tono al asegurar que no teme a la administración estadounidense y que su papel no es político, sino espiritual.

“No le tengo miedo a la administración Trump… estamos aquí como constructores de paz”, declaró durante una gira por África.

La visita de Rubio a Roma incluirá diversos compromisos diplomáticos, pero su reunión con León XIV será el punto central del viaje.

El objetivo sería consolidar una relación institucional estable entre la Casa Blanca y el Vaticano, pese a las diferencias públicas entre el papa y Trump.

Rubio ya había coincidido con León XIV el 19 de mayo de 2025, junto al vicepresidente JD Vance, apenas un día después del inicio oficial del pontificado.

Un aniversario simbólico para León XIV

La visita ocurre además en vísperas del primer aniversario de la elección papal de León XIV, quien fue elegido el 8 de mayo del año pasado como sucesor de Pedro.

papa leon xiv

Para conmemorar la fecha, el pontífice tiene previsto visitar el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, cerca de Nápoles.

Desde antes de su elección, León XIV había mostrado distancia con algunas políticas de Trump, particularmente en temas migratorios, y su postura reciente sobre conflictos internacionales ha reforzado su perfil como una figura global independiente de la política estadounidense.


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