Captan impresionante 'bola de fuego' verde en Washington

Una impresionante “bola de fuego” fue vista en Washington, de acuerdo con el Museo de Ciencia e Industria de Oregón (OMSI), el fenómeno sobre el cielo fue identificado como una "bola de fuego".

Científicamente, se trata de un meteoro excepcionalmente brillante que, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, genera una luminosidad superior a la de las estrellas comunes. El incidente ocurrió en el suroeste de Washington, aproximadamente a 32 kilómetros al norte de Portland.

"Me recordó un poco a un rayo por lo brillante que era", relató Jenkins a la agencia AP.

Inicialmente confundió el objeto con un cometa antes de notar su cercanía.

De acuerdo con expertos del Museo de Ciencia e Industria de Oregón (OMSI), el fenómeno fue identificado como una "bola de fuego".

Científicamente, se trata de un meteoro excepcionalmente brillante que, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, genera una luminosidad superior a la de las estrellas comunes.

Estos meteoros pueden ser visibles hasta a 129 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

El tono verdoso suele indicar la presencia de elementos como el magnesio o el níquel en la composición del objeto espacial mientras se desintegra por la fricción.

El video se ha vuelto viral en redes sociales, sirviendo como un valioso registro para los entusiastas de la astronomía que documentan la entrada de material espacial a nuestra atmósfera.

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