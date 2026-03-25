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Internacional

Afirma EUA haber atacado 10,000 objetivos en Irán

El Alto Mando afirmó que estas operaciones cortaron de forma significativa la capacidad militar de Irán en distintos frentes estratégicos

  • 25
  • Marzo
    2026

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper, dijo este miércoles que desde que comenzó el conflicto el pasado 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10,000 objetivos militares en Irán, en una nueva actualización sobre el desarrollo de la guerra.

'Desarmaron' a Irán

En un mensaje de tres minutos en vídeo, Cooper dijo que los bombardeos dañaron o destruyeron más de dos tercios de las instalaciones iraníes para hacer misiles, drones y armas navales, así como buena parte de sus astilleros.

El Alto Mando afirmó que estas operaciones cortaron de forma significativa la capacidad militar de Irán en distintos frentes estratégicos, pero no dio detalles sobre dónde se produjeron los ataques ni el estado actual de las fuerzas iraníes.

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Tampoco Cooper especificó cuánto tiempo podría durar el conflicto, en medio de la creciente incertidumbre sobre la evolución de la ofensiva y sus posibles implicaciones en la región de Medio Oriente.

Siguiente objetivo: reabrir Ormuz

El almirante tampoco habló sobre nuevos esfuerzos para abrir completamente el Estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio energético mundial, que Irán mantiene de facto cerrada a la mayor parte del tráfico marítimo comercial.

La guerra de Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

Así, Irán ha respondido con oleadas de misiles y drones sobre Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, manteniendo bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del suministro mundial de crudo.


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