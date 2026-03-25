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Internacional

Irán rechaza plan de paz de EUA y plantea sus propias exigencias

Entre las condiciones de Irán están las relacionadas con su seguridad nacional y el reconocimiento de sus intereses estratégicos en la región

  • 25
  • Marzo
    2026

Irán rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos para pausar la guerra en Medio Oriente y dejó claro que no contempla iniciar negociaciones bajo las condiciones planteadas por Washington, al tiempo que mantiene sus propias exigencias para un eventual acuerdo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su gobierno no ha entablado conversaciones para poner fin al conflicto y que no existe intención de hacerlo en este momento.

"Y no tenemos planeada ninguna negociación", aseguró Araghchi

La postura fue confirmada tras reportes que indican que Teherán rechazó la propuesta estadounidense de alto el fuego, al considerar que no responde a sus intereses estratégicos.

Plan de Estados Unidos incluía condiciones clave

La iniciativa impulsada por Washington contemplaba un esquema de alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, restricciones a su capacidad de misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Además, se planteaba limitar el respaldo de Irán a grupos armados en la región, uno de los puntos más sensibles dentro del conflicto.

Exigencias de Irán marcan distancia en negociaciones

De acuerdo con reportes, Irán mantiene exigencias propias para detener los combates, entre ellas condiciones relacionadas con su seguridad nacional y el reconocimiento de sus intereses estratégicos en la región.

Entre los puntos considerados innegociables por Teherán destacan su programa de misiles balísticos, su apoyo a milicias regionales y su capacidad de influir en el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El rechazo al plan estadounidense y la insistencia de Irán en sus propias condiciones reflejan la falta de consenso entre ambas partes, lo que complica la posibilidad de alcanzar una tregua en el corto plazo.

La situación mantiene la incertidumbre en la región, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos sin avances concretos hacia un acuerdo de paz.


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