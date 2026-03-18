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Internacional

Descubren científicos una nueva clase de exoplaneta

Astrónomos hallan L 98-59 d, un mundo a 35 años luz con atmósfera de azufre y composición inédita que desafía las clasificaciones actuales

  • 18
  • Marzo
    2026

Un equipo internacional de astrónomos, liderado por la Universidad de Oxford, ha anunciado el hallazgo de un exoplaneta que desafía todas las categorías astronómicas establecidas hasta hoy.

Se trata de L 98-59 d, un mundo ubicado a 35 años luz de la Tierra que alberga un océano permanente de magma y una atmósfera saturada de azufre.

El descubrimiento, publicado este miércoles en la prestigiosa revista Nature Astronomy, describe un cuerpo celeste con una composición química nunca vista fuera de nuestro Sistema Solar.

Un óceanno de fuego y gas

Con un tamaño 1.6 veces mayor al de la Tierra, este planeta inicialmente desconcertó a los investigadores debido a su densidad sorprendentemente baja.

Tras análisis profundos, los científicos determinaron que el planeta no es rocoso como el nuestro, ni gaseoso como Neptuno, sino que pertenece a una nueva clase caracterizada por magma permanente pues la superficie está dominada por un océano de roca fundida a temperaturas extremas.


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