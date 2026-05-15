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Internacional

Dicta Sudáfrica prisión a cinco mexicanos tras redada antidrogas

Los ciudadanos mexicanos fueron detenidos junto a otras seis personas durante una redada antidrogas realizadas por autoridades sudafricanas

  • 15
  • Mayo
    2026

Los once sospechosos detenidos por operar un laboratorio de drogas a gran escala en una granja de Sudáfrica, entre ellos cinco ciudadanos mexicanos, permanecerán en prisión preventiva hasta su próxima audiencia, informaron este viernes fuentes judiciales.

En su primera comparecencia ante el tribunal de magistrados de Swartruggens, en la provincia del Noroeste (norte), decidió aplazar el caso siete días para permitir la asistencia de intérpretes, verificar el estatus migratorio de los extranjeros y tramitar las posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

Los acusados enfrentan cargos por fabricación de estupefacientes, posesión ilegal de metales preciosos y materiales peligrosos, además de la contravención de la ley de Inmigración.

Entre los procesados que seguirán bajo custodia figuran los cinco mexicanos, además de dos ciudadanos mozambiqueños, uno zimbabuense y tres sudafricanos.

La Policía sudafricana (SAPS) desmanteló el centro de producción, cuyo valor se estima en unos 100 millones de rands (aproximadamente 5.1 millones de euros), tras una operación de inteligencia en la que participaron unidades especializadas de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI).

"Continuaremos intensificando las operaciones destinadas a interrumpir y desmantelar redes de drogas que operan dentro de nuestras comunidades", afirmó la comisionada nacional en funciones de la SAPS, la teniente general Dimpane, en un comunicado.

Según la Policía, solo la semana pasada las autoridades arrestaron a 280 sospechosos por tráfico de drogas y a otros 2,573 por posesión durante diversas operaciones realizadas en todo el país africano. 


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