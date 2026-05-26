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Internacional

China pide respetar alto el fuego tras ataques en Medio Oriente

La portavoz encargada reiteró la disposición de su país a desempeñar un papel 'constructivo' en una solución política y diplomática

  • 26
  • Mayo
    2026

China pidió este martes respetar los acuerdos de alto al fuego estipulados entre Irán y Estados Unidos, luego de que este último desatara nuevas agresiones contra Medio Oriente en medio de las negociaciones.

Durante una rueda de prensa, la portavoz de Exteriores, Mao Ning, instó a las partes implicadas a "cumplir los compromisos de alto el fuego".

Afirmó que resolver las disputas por medios pacíficos y continuar buscando una solución mediante el diálogo y la negociación que tenga en cuenta las "preocupaciones razonables" de todas las partes son vitales para concluir dicho diálogo.

China afirma que promoverá el alto al fuego 

Aseguró que China seguirá promoviendo el alto el fuego y la paz en Medio Oriente.

Ning reiteró la disposición de su país a desempeñar un papel "constructivo" en una solución política y diplomática sobre la cuestión nuclear iraní.

Estas declaraciones llegan después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaran más ataques contra objetivos militares en el sur de Irán a través de una operación que Washington calificó como una acción en "defensa propia".

Irán denuncia violación del alto el fuego por ataques de EUA

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este martes luego de que el gobierno iraní acusó a Washington de romper el alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril, tras una serie de ataques registrados en la provincia de Hormozgán, al sur del país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó las operaciones militares estadounidenses y aseguró que representan una “violación flagrante” tanto de la Carta de las Naciones Unidas como del acuerdo de tregua alcanzado semanas atrás.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán denuncia violación al alto el fuego por ataques de EUA

 


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