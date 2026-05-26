Irán denuncia violación al alto el fuego por ataques de EUA

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este martes luego de que el gobierno iraní acusó a Washington de romper el alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril, tras una serie de ataques registrados en la provincia de Hormozgán, al sur del país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó las operaciones militares estadounidenses y aseguró que representan una “violación flagrante” tanto de la Carta de las Naciones Unidas como del acuerdo de tregua alcanzado semanas atrás.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas”, señaló la cancillería iraní.

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Teherán denuncia ataques y “piratería marítima”

Según el gobierno iraní, en las últimas 48 horas fuerzas estadounidenses realizaron acciones militares contra posiciones en Hormozgán, además de supuestos actos de “piratería marítima” contra embarcaciones comerciales iraníes.

Las acusaciones ocurren en medio del cerco naval impuesto por Washington desde el 13 de abril sobre puertos y buques vinculados a Irán.

Aunque Teherán no detalló el alcance de los bombardeos, advirtió que Estados Unidos será “responsable de todas las consecuencias derivadas de estos actos agresivos” y aseguró que no dejará los hechos “sin respuesta”.

EUA asegura que actuó “en defensa propia”

Por su parte, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) confirmó ataques en territorio iraní, aunque sostuvo que fueron operaciones “en defensa propia”.

De acuerdo con la versión estadounidense, los objetivos fueron sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones militares iraníes ubicadas en el sur del país.

En paralelo, medios iraníes reportaron fuertes explosiones durante la medianoche en la ciudad portuaria de Bandar Abás, una de las zonas estratégicas del golfo Pérsico.

Guardia Revolucionaria asegura derribo de dron

La Guardia Revolucionaria Islámica informó este martes que derribó un dron estadounidense MQ-9 y que además abrió fuego contra un caza F-35 y otra aeronave no tripulada tras presuntas violaciones del espacio aéreo iraní.

El cuerpo militar calificó como “legítimo y definitivo” su derecho a responder a cualquier agresión estadounidense.

La situación incrementó la preocupación internacional debido a que los hechos ocurren mientras ambos países mantienen contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra.

Negociaciones continúan en Qatar

Mientras aumentan las tensiones militares, representantes iraníes continúan en Qatar afinando detalles de un eventual acuerdo mediado por Pakistán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, participan en las conversaciones que, según reportes filtrados a la prensa internacional, contemplan la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento parcial de sanciones económicas contra Irán.

Sin embargo, el tema nuclear quedaría fuera de esta primera etapa de negociaciones.

Las autoridades iraníes sostienen que las recientes acciones militares estadounidenses ponen en duda la viabilidad del diálogo y evidencian un incumplimiento de compromisos por parte de Washington.

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