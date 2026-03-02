Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Avión con 180 pasajeros aterriza de emergencia en Los Ángeles

Aunado a esto, la Administración Federal de Aviación cerró el espacio aéreo estadounidense a todos los helicópteros, incluyendo los pertenecientes a la policía

  • 02
  • Marzo
    2026

Un avión con 180 pasajeros que volaba hacia Newark protagonizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos.

El vuelo despegó del LAX alrededor de las 10:15 hora local. Sin embargo, fue alrededor de las 11:19 cuando aterrizó de emergencia en el lugar.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó el incidente, al indicar que el avió sufrió problemas en el motor.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una parada en tierra en el aeropuerto LAX por algunas horas para evaluar la emergencia.

FAA cierra espacio aéreo a helicópteros

La Administración Federal de Aviación cerró el espacio aéreo estadounidense a todos los helicópteros, incluyendo los pertenecientes a la policía.

Dichas restricciones forman parte de los esfuerzos por mejorar la seguridad de los aeropuertos tras el accidente registrado en Washington, en el que un vuelo comercial y un helicóptero militar colisionaron para dejar un saldo de 67 personas sin vida.

Aquí te presentamos la nota: Identifican a víctimas del accidente aéreo en Washington

Ante esto, autoridades de la ciudad incrementaron la vigilancia después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán el fin de semana.

Ante esto, la alcaldesa Karen Bass anunció que la Policía desplegaría un gran número de efectivos tras los ataques. Añadió que muchos de los ciudadanos se sienten preocupados por este conflicto.

 

 

 

 


