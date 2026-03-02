Ecuador forma alianzas para combatir crimen organizado

Ecuador dará inicio este lunes a una nueva fase de lucha contra el crimen organizado, en conjunto con países aliados de la región.

De acuerdo con el presidente Daniel Noboa, esta creciente oleada deberá ser atendida con operaciones militares y policiales muy importantes.

“Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz” exclamó el mandatario.

Destacó que ello constituye “la siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado”. No identificó los países ni los escenarios en los cuales se realizarán las operaciones conjuntas.

Revisan coordinación de seguridad con Estados Unidos

Durante el encuentro con el responsable del Comando Sur de Estados Unidos y del Comando de Operaciones Especiales Sur, se revisó la coordinación para “enfrentar al crimen organizado transnacional y al narcoterrorismo” con base a intercambio de información y coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias para identificar riesgos y prevenir actividades delictivas.

A través de redes sociales, la Comando de Operaciones Especiales Sur aseguró que Ecuador es un socio clave de seguridad.

"El Comandante del #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, visitó #Ecuador hoy y se reunió con el Presidente Daniel Noboa y altos funcionarios de defensa para enfatizar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a los esfuerzos de la nación para combatir a los narco-terroristas y el crimen transnacional.

Ecuador is a key… pic.twitter.com/8qAY1KbnTn — U.S. Southern Command (@Southcom) March 2, 2026

Ecuador es un socio clave de seguridad regional en la lucha contra el narcotráfico.

El anuncio de Noboa coincidió con una operación del gobierno de Colombia, que dijo que movilizó alrededor de 20,000 efectivos militares a la frontera con Ecuador para ejecutar operaciones de seguridad, pero las autoridades ecuatorianas negaron que sea una acción conjunta.

