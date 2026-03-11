Podcast
Tamaulipas

Implementan ruta gastronómica para Mundial 2026

  • 11
  • Marzo
    2026

Jesús Arnoldo Gómez González, presidente de la CANIRAC en Victoria, anunció la implementación de una ruta gastronómica hacia el Mundial 2026. 

Esta campaña tiene como objetivo atraer a los turistas que, debido a la saturación de los aeropuertos en Monterrey, opten por aterrizar en Ciudad Victoria.

Gómez González estima que los restaurantes de la ciudad podrían experimentar un incremento del 40% en la asistencia durante este evento.

La iniciativa no solo busca que los visitantes se alojen en la ciudad, sino que también disfruten de la rica variedad culinaria que ofrece. 

Para facilitar la experiencia, se colocarán carteles en edificios, dependencias, hoteles y espacios públicos, los cuales incluirán un código QR que llevará a un directorio de restaurantes formales registrados en la cámara, organizados por categorías.

Con esta estrategia, se busca posicionar a Ciudad Victoria como un destino atractivo para los turistas que visiten la región durante el Mundial.

Por su parte, Rubén García Carcur, presidente de la Asociación de Hoteles de la capital del estado, anunció que los hoteleros de Victoria esperan un repunte en el hospedaje gracias a la celebración del Mundial. 

Explicó que la cercanía de la ciudad con Nuevo León, sede de algunos partidos, a tan solo tres horas de distancia, es un factor clave para este pronóstico. Actualmente, Victoria cuenta con una oferta de 1,200 habitaciones distribuidas en 12 hoteles. 


