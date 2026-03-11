Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hezbola_ataques_israel_0cd41634b0
Internacional

Hezbolá lanza decenas de proyectiles contra norte de Israel

A través de un comunicado, el grupo islamista mencionó que se atacaron a dichos asentamientos en un radio de cinco kilómetros de la frontera con Palestina

  • 11
  • Marzo
    2026

El grupo Hezbolá confirmó este miércoles el lanzamiento de decenas de proyectiles contras las localidades ubicadas bajo orden de evacuación al norte de Israel.

A través de un comunicado, el grupo mencionó que se atacaron a dichos asentamientos en un radio de cinco kilómetros de la frontera con Palestina.

"Los muyahidines de la Resistencia Islámica atacaron con decenas de proyectiles, a las 19.40 del miércoles 11 de marzo de 2026, los asentamientos que previamente había avisado para evacuar dentro de un radio de 5 kilómetros de la frontera libanesa-palestina".

En varias declaraciones se mencionó que de manera simultánea se disparó un conjunto de cohetes contra las ciudades israelíes de Kiryat Shmona y Nahariya, así como otras hacia una base militar e instalaciones de Yodfat Military Industries al noreste de Haifa.

Estas tres acciones se enmarcaron en una nueva operación anunciada esta tarde por el grupo libanés, en lo que describió como una respuesta a la ofensiva aérea que Israel mantiene contra el Líbano desde el 2 de marzo.

En tanto, Fuerzas Armadas israelíes confirmó que la detección de un gran número de proyectiles lanzados desde el Líbano, que habría afectado a la mayor parte del norte del país.

De forma casi inmediata, Israel comenzó una oleada de bombardeos "a gran escala" contra los suburbios meridionales de Beirut y poco después pidió de nuevo su evacuación, al anunciar que responderá a la operación de Hézbola "con gran fuerza contra sus instalaciones, armas y equipos de combate".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

iran_ataques_estrecho_ormuz_3e6342222e
Irán reivindica bombardeos con misiles en Golfo Pérsico
trump_iran_ataque_28cb8a0c98
'Prácticamente no queda nada que atacar en Irán', afirma Trump
iran_petroleo_ormuz_8005550479
Irán advierte con bloquear paso de petróleo por Estrecho de Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_trump_narcotrafico_2ea9e32ee2
Rechaza dichos de Trump sobre México como epicentro del crimen
tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_9b7bd035ab
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
condenan_19_ataque_sala_conciertos_rusia_9349a1ac0b
Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×