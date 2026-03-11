Hezbolá lanza decenas de proyectiles contra norte de Israel

El grupo Hezbolá confirmó este miércoles el lanzamiento de decenas de proyectiles contras las localidades ubicadas bajo orden de evacuación al norte de Israel.

A través de un comunicado, el grupo mencionó que se atacaron a dichos asentamientos en un radio de cinco kilómetros de la frontera con Palestina.

"Los muyahidines de la Resistencia Islámica atacaron con decenas de proyectiles, a las 19.40 del miércoles 11 de marzo de 2026, los asentamientos que previamente había avisado para evacuar dentro de un radio de 5 kilómetros de la frontera libanesa-palestina".

En varias declaraciones se mencionó que de manera simultánea se disparó un conjunto de cohetes contra las ciudades israelíes de Kiryat Shmona y Nahariya, así como otras hacia una base militar e instalaciones de Yodfat Military Industries al noreste de Haifa.

Estas tres acciones se enmarcaron en una nueva operación anunciada esta tarde por el grupo libanés, en lo que describió como una respuesta a la ofensiva aérea que Israel mantiene contra el Líbano desde el 2 de marzo.

En tanto, Fuerzas Armadas israelíes confirmó que la detección de un gran número de proyectiles lanzados desde el Líbano, que habría afectado a la mayor parte del norte del país.

De forma casi inmediata, Israel comenzó una oleada de bombardeos "a gran escala" contra los suburbios meridionales de Beirut y poco después pidió de nuevo su evacuación, al anunciar que responderá a la operación de Hézbola "con gran fuerza contra sus instalaciones, armas y equipos de combate".

Comentarios