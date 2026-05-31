Colombia cierra urnas presidenciales; inician conteo de votos

Los centros de votación para los comicios presidenciales de Colombia en los que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro cerraron el domingo y comenzó el conteo de los votos.

Estos comicios se celebraron en medio de la preocupación por la violencia protagonizada por los grupos armados.

Los tres punteros son el progresista Iván Cepeda, aliado de Petro, y los opositores de signo conservador Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que prometen mano dura para los grupos armados y los narcotraficantes.

“Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en la primera vuelta".

Tras votar al sur de Bogotá, Cepeda dijo a la prensa que espera la victoria y que dentro de su campaña tienen un “mecanismo rápido” de conteo de resultados para vigilar que coincidan con los de la Registraduría.

Colombia lidia con disidencias de esa guerrilla y otros grupos armados

A una década de la firma del acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país aún lidia con disidencias de esa guerrilla y otros grupos armados como el cártel Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, alimentados por el narcotráfico y la minería ilegal.

Entre los punteros, Cepeda es el único que comenzará con la política de “paz total” con la que Petro inició diálogos paralelos con los ilegales, a los que aún no ha logrado desarmar.

"La violencia está desbordada, la guerrilla está en las puertas de la ciudad y nadie puede salir al campo. Volvemos a lo que estábamos hace 20 años", expresó un votante.

La fuerza pública ha reforzado su presencia con más de 246,000 uniformados en la jornada electoral, en la que hay alerta por peligro de violencia en cientos de municipios.

Aproximadamente 1,500 observadores de organizaciones y misiones internacionales vigilarán su transparencia, incluidos el Centro Carter y la Unión Europea.

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