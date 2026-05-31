Detienen a piloto de EUA en Paraguay tras decomiso de marihuana

Las autoridades paraguayas ampliaron las investigaciones por un presunto caso de narcotráfico internacional tras la detención del piloto estadounidense Jabari Stephan Brown, conocido en redes sociales como Captain Treezy, luego del decomiso de más de 260 kilogramos de marihuana transportados en una aeronave procedente de Estados Unidos.

Brown fue arrestado en un hotel de Asunción y se convirtió en el cuarto detenido dentro de una investigación que involucra una carga de 261.6 kilogramos de marihuana premium, localizada en un hangar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El caso ha llamado la atención internacional debido a que el piloto ganó notoriedad en diciembre pasado al obtener un jet ejecutivo valuado en 2.4 millones de dólares durante una competencia organizada por el creador de contenido MrBeast.

La droga estaba valuada en 3.6 millones de dólares

De acuerdo con las autoridades antidrogas paraguayas, la carga asegurada tendría un valor estimado de 3.6 millones de dólares dentro del mercado ilegal.

La marihuana fue localizada cuando era descargada de la aeronave en varias maletas que posteriormente serían trasladadas por vía terrestre.

Las investigaciones apuntan a que el vuelo partió desde Miami, realizó una escala en Panamá y posteriormente aterrizó en Paraguay, donde se ejecutó el operativo.

Además de Brown, las autoridades pusieron a disposición del Ministerio Público a otros tres ciudadanos estadounidenses identificados como Marisol Rivas, de 39 años y originaria de Nueva York; Troy Anthony Vásquez, de 42 años y residente de Florida; y David Thomas Wise, de 58 años y procedente de California.

Los detenidos fueron trasladados para rendir declaración mientras avanzan las diligencias relacionadas con el caso.

Empresario estonio también es investigado

La Secretaría Nacional Antidrogas informó además que la aeronave incautada habría sido pilotada por el ciudadano estonio Keith Siilats, identificado como empresario tecnológico y cofundador de una compañía de micromovilidad en Estados Unidos.

Sin embargo, Siilats no fue localizado durante los operativos que derivaron en las detenciones.

De acuerdo con información de inteligencia recopilada por las autoridades paraguayas, el empresario habría abandonado el país durante la mañana del sábado, pocas horas antes de que se ejecutara la intervención en el hangar.

Las autoridades intentan determinar el grado de participación de Brown y del resto de los detenidos en el transporte de la droga, así como establecer el origen, destino y posibles responsables detrás de la carga.

Mientras continúan las investigaciones, la aeronave y la marihuana asegurada permanecen bajo resguardo de las autoridades paraguayas.

Comentarios