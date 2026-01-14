Compra de Groenlandia por EUA podría costar 700,000 mdd, dice NBC

Trump iría en serio por la compra de Groenlandia, pues, de acuerdo con la cadena de noticias NBC, la oferta por la isla podría subir hasta los $700,000 millones de dólares.

En un análisis realizado por académicos y exfuncionarios de Estados Unidos, alegaron que la aspiración de Donald Trump de anexar el territorio autónomo danés sería por motivos de "seguridad nacional" frente al avance de China y Rusia en el Ártico.

Por su parte, Dinamarca y Groenlandia descartaron que la isla se encuentre a la venta. Sin embargo, el mandatario estadounidense no descarta usar la fuerza militar para controlar el territorio.

El medio detalló que la cifra de $700,000 millones supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio.

La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla.

En la reunión, celebrada en la Casa Blanca, el vicepresidente de EUA, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

En dicho encuentro, que duró cerca de 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas.

Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington y anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para seguir las conversaciones.

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

