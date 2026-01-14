Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_trump_groenlandia_e028276c75
Internacional

Compra de Groenlandia por EUA podría costar 700,000 mdd, dice NBC

Un análisis hecho por expertos para la cadena aseguraron que la oferta por el territorio ártico puede ascender hasta los $700,000 millones de dólares

  • 14
  • Enero
    2026

Trump iría en serio por la compra de Groenlandia, pues, de acuerdo con la cadena de noticias NBC, la oferta por la isla podría subir hasta los $700,000 millones de dólares.

En un análisis realizado por académicos y exfuncionarios de Estados Unidos, alegaron que la aspiración de Donald Trump de anexar el territorio autónomo danés sería por motivos de "seguridad nacional" frente al avance de China y Rusia en el Ártico.

Por su parte, Dinamarca y Groenlandia descartaron que la isla se encuentre a la venta. Sin embargo, el mandatario estadounidense no descarta usar la fuerza militar para controlar el territorio.

El medio detalló que la cifra de $700,000 millones supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio.

La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla.

En la reunión, celebrada en la Casa Blanca, el vicepresidente de EUA, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

En dicho encuentro, que duró cerca de 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas.

Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington y anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para seguir las conversaciones.

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Maria_Corina_Machado_arriba_Casa_Blanca_01696bce3e
Trump recibe a María Corina Machado; activista arriba Casa Blanca
Trump_Ley_Insurreccion_Minnesota_ICE_18839cc5fb
Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota
inter_entrevista_alberto_pelaez_e8fb87c384
'El derecho internacional y la ONU han fracasado': Alberto Peláez
publicidad

Últimas Noticias

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
06_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_45_NUEVAS_UNIDADES_A_RUTA_98_HEROES_DE_CAPELLANIA_PALACIO_DE_HIERRO_3ca4cb7972
Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×