Internacional

Confirman 124 nuevos casos de sarampión en Carolina del Sur

Hasta el último informe presentado este martes, se han registrado 434 casos, cuyo brote inició en el condado de Spartanburg

Autoridades de Salud del estado de Carolina del Sur confirmaron este martes 124 casos nuevos de sarampión, mientras el brote en el noreste del estado se expande después de las fiestas decembrinas.

Además de Carolina del Sur, otros estados afectados son Arizona y Utah, donde 418 personas han sido infectadas desde agosto.

El año pasado fue el peor para la propagación del sarampión en la nación desde 1991, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos se confirmaron 2,144 casos en 44 estados. Tres personas murieron, ninguna de las cuales estaba vacunada.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Carolina del Sur?

Hasta el último informe presentado este martes, se han registrado 434 casos, cuyo brote inició en el condado de Spartanburg.

Este brote se convirtió rápidamente en uno de los peores del país debido a su rápida propagación en el último mes.

Para muestra de ello es que cientos de niños han sido puestos en cuarentena debido a que estuvieron expuestos en las escuelas, algunos más de una vez. Una persona con sarampión también expuso a personas en el Museo Estatal de Carolina del Sur en Columbia el pasado viernes.

El número de casos pronto podría rivalizar con un brote ocurrido el año pasado en Texas, donde se reportaron 762 casos y dos niños murieron. Los expertos creen que el número de casos probablemente fue mayor.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Utah y Arizona?

El brote en las ciudades fronterizas de Hildale, Utah y Colorado City, Arizona —un área conocida como Short Creek— continúa creciendo.

Las autoridades de salud de Arizona añadieron 9 nuevos casos el martes, para un total de 217 en el condado de Mohave. Las autoridades de Utah añadieron dos casos el martes para un total de 201.

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose.

Es prevenible mediante la vacunación y se consideraba eliminado de Estados Unidos desde el año 2000, aunque el país está en riesgo de perder ese logro.

El sarampión infecta primero el tracto respiratorio antes de extenderse por todo el cuerpo, causando fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos y un sarpullido. La mayoría de los niños se recuperan, pero la infección puede provocar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.


