Aplica NL más de 636 mil vacunas contra sarampión en tres semanas

Nuevo León se colocó entre las entidades con mayor número de vacunas aplicadas contra el sarampión durante el más reciente corte de la Secretaría de Salud federal.

Entre el 12 de febrero y el 2 de marzo se aplicaron 636,027 dosis en el estado, como parte de la estrategia nacional intensificada ante el brote registrado en el país.

La información fue presentada por Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, durante la conferencia matutina del Gobierno federal.

Nuevo León, entre los estados prioritarios

Aunque el Estado de México encabeza la lista nacional con más de 1.2 millones de dosis aplicadas, Nuevo León figura dentro del grupo de entidades con alta actividad de vacunación, junto a Jalisco, Veracruz y Chiapas.

Además, la entidad forma parte de los estados donde se está reforzando la inmunización en personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo, debido a la incidencia de casos.

“Hoy México como país cuenta con millones y millones de dosis que están disponibles para aplicarse a toda la población”, afirmó Clark al destacar la disponibilidad del biológico.

El funcionario subrayó que el ritmo de aplicación se disparó tras el llamado nacional a vacunarse. Mientras a inicios de año se aplicaban alrededor de 270 mil dosis semanales en todo el país, en la semana del 14 al 20 de febrero se alcanzaron 3.4 millones.

“La estrategia para controlar el sarampión en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, siempre es y será la vacunación”, sostuvo.

En solo tres semanas se aplicaron 8.4 millones de dosis, y con los días posteriores se rebasó la barrera de nueve millones.

“En tres semanas hemos aplicado lo que en un año normal se aplicaba en dos años”, puntualizó.

Desde la detección del primer caso en febrero de 2025, en el estado de Chihuahua, se han aplicado prácticamente 22 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país.

¿Quiénes deben vacunarse?

Las autoridades reiteraron que el grupo prioritario son niñas y niños de seis meses a 12 años que no hayan recibido ninguna dosis o tengan esquema incompleto.

También se está vacunando a personas de 13 a 49 años sin registro de inmunización en estados con mayor número de casos, entre ellos Nuevo León.

Además, si ya se cuentan con dos dosis, no es necesario volver a vacunarse.

Más de 20 mil puntos disponibles

La Secretaría de Salud informó que existen más de 20 mil puntos de vacunación activos en todo el país, disponibles tanto en unidades del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, sin importar la derechohabiencia.

Por su parte, Clark reiteró el llamado: “Recuerden, si están en estos grupos, vacúnense. Es la única manera de proteger a ustedes, a sus hijos y a toda la comunidad del sarampión”, finalizó.

Comentarios