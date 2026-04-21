Conmemorarán primer aniversario luctuoso de Papa Francisco

Argentina conmemorará este martes el primer aniversario de la muerte del papa Francisco con misas, caravanas y actos en distintos puntos del país.

El inicio de esta jornada será en la ciudad de Luján, Buenos Aires, en la que se prevé la participación de funcionarios del Gobierno de Javier Milei y otras autoridades políticas, sindicales y religiosas.

Bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, la convocatoria busca recordar el legado del pontífice argentino y su llamado a una Iglesia cercana a los sectores más vulnerables.

En representación del Gobierno nacional asistirán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; del Interior, Diego Santilli; de Defensa, Carlos Presti; de Salud, Mario Lugones, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Por parte de la Iglesia participará la totalidad del episcopado argentino y la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta, en Ciudad del Vaticano.

Fallece el papa Francisco a los 88 años en el Vaticano

El papa Francisco falleció este lunes a los 88 años, según anunció el cardenal Kevin Joseph Farrell.

La Santa Sede lo ha hecho público a las 07:35 hora local de el Vaticano con un comunicado.

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