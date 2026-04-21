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Internacional

Conmemorarán primer aniversario luctuoso de Papa Francisco

El pueblo argentino busca recordar el legado del pontífice argentino y su llamado a una Iglesia cercana a los sectores más vulnerables

  • 21
  • Abril
    2026

Argentina conmemorará este martes el primer aniversario de la muerte del papa Francisco con misas, caravanas y actos en distintos puntos del país.

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El inicio de esta jornada será en la ciudad de Luján, Buenos Aires, en la que se prevé la participación de funcionarios del Gobierno de Javier Milei y otras autoridades políticas, sindicales y religiosas.

Bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, la convocatoria busca recordar el legado del pontífice argentino y su llamado a una Iglesia cercana a los sectores más vulnerables.

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En representación del Gobierno nacional asistirán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; del Interior, Diego Santilli; de Defensa, Carlos Presti; de Salud, Mario Lugones, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Por parte de la Iglesia participará la totalidad del episcopado argentino y la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta, en Ciudad del Vaticano.

Fallece el papa Francisco a los 88 años en el Vaticano

El papa Francisco falleció este lunes a los 88 años, según anunció el cardenal Kevin Joseph Farrell. 

La Santa Sede lo ha hecho público a las 07:35 hora local de el Vaticano con un comunicado.

Te presentamos la nota completa: Fallece el papa Francisco a los 88 años en el Vaticano

 

 

 

 


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