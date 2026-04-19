Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_04_19_174907_489bec1660
Deportes

Fatal accidente en rally en Argentina deja un espectador sin vida

Tras el despiste, el automóvil terminó fuera de la ruta, impactando directamente contra personas que se encontraban a un costado del recorrido

  • 19
  • Abril
    2026

Un joven de 25 años murió tras ser embestido por un vehículo fuera de control durante una etapa del Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina, lo que provocó la suspensión total de la competencia.

Auto pierde el control y se impacta contra espectadores

Un accidente registrado durante el Rally Sudamericano Codasur dejó como saldo la muerte de un espectador y varios lesionados, luego de que un automóvil de competencia se saliera del camino en una zona con presencia de público.

El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, en la región de Mina Clavero, dentro de la provincia de Córdoba, Argentina, donde el vehículo circulaba a alta velocidad antes de perder estabilidad en una curva.

Tras el despiste, el automóvil terminó fuera de la ruta, impactando directamente contra personas que se encontraban a un costado del recorrido.

La víctima fue identificada como un joven de 25 años, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Además del fallecido, el accidente dejó al menos tres personas lesionadas, entre ellas una mujer de aproximadamente 40 años con fractura de tobillo y una menor con golpes leves.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Polo de rally, era tripulado por los pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes resultaron ilesos tras el incidente.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica y trasladar a los heridos a hospitales cercanos, mientras se activaban los protocolos de seguridad del evento.

Suspensión total del rally e investigación en curso

Debido a la gravedad del accidente, los organizadores decidieron suspender completamente la competencia, medida que se tomó de forma inmediata tras lo ocurrido.

Asimismo, se conformó un comité de crisis para atender la situación y coordinar las acciones posteriores al incidente.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, entre las que se analizan posibles factores como error humano, falla mecánica o condiciones del trazado.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en competencias de rally, donde los espectadores suelen ubicarse cerca de los caminos, lo que incrementa los riesgos en caso de un despiste.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Cinta_precaucion_599597f397
Mueren agentes de México y EUA tras operativo en Chihuahua
IMG_7675_ea050a27cf
Choca contra postes de contención en Monterrey
IMG_5045_b2fc239b1e
Participan 2 mil 400 jóvenes a congresos de liderazgo juvenil
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_magnicharters_2b67966338
Magnicharters acumula caída de 50% en flujo de pasajeros
finanzas_empleo_91274bc811
Domina NL las inversiones en el sector de autopartes
llantas_contaminacion1_bd8fc38816
De impulsar la movilidad a convertirse en foco de contaminación
publicidad

Más Vistas

jersey_rayados_star_wars_338394aa80
Rayados lanza jerseys de Star Wars previo a duelo ante Pachuca
Whats_App_Image_2026_04_19_at_2_05_07_PM_a06fe800b6
Topan en 28 pesos litro de diésel ante subida del petróleo
excelsa_hospital_ed0b2905db
Hospitalizan a Bárbara Torres en Matamoros tras sufrir desmayo
publicidad
×