Fatal accidente en rally en Argentina deja un espectador sin vida

Un joven de 25 años murió tras ser embestido por un vehículo fuera de control durante una etapa del Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina, lo que provocó la suspensión total de la competencia.

Auto pierde el control y se impacta contra espectadores

Un accidente registrado durante el Rally Sudamericano Codasur dejó como saldo la muerte de un espectador y varios lesionados, luego de que un automóvil de competencia se saliera del camino en una zona con presencia de público.

El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, en la región de Mina Clavero, dentro de la provincia de Córdoba, Argentina, donde el vehículo circulaba a alta velocidad antes de perder estabilidad en una curva.

Tras el despiste, el automóvil terminó fuera de la ruta, impactando directamente contra personas que se encontraban a un costado del recorrido.

La víctima fue identificada como un joven de 25 años, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Además del fallecido, el accidente dejó al menos tres personas lesionadas, entre ellas una mujer de aproximadamente 40 años con fractura de tobillo y una menor con golpes leves.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Polo de rally, era tripulado por los pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes resultaron ilesos tras el incidente.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica y trasladar a los heridos a hospitales cercanos, mientras se activaban los protocolos de seguridad del evento.

Fuerte accidente en el Rally de Córdoba en las Sierras, en Mina Clavero, luego de que un automóvil diera varios tumbos y casi colisionara con la gente presente. Hay tres heridos y fue suspendido el tramo Giulio Césare. pic.twitter.com/f5zK9cJ8lh — Federico Jelic (@fedejelic) April 19, 2026

Suspensión total del rally e investigación en curso

Debido a la gravedad del accidente, los organizadores decidieron suspender completamente la competencia, medida que se tomó de forma inmediata tras lo ocurrido.

Asimismo, se conformó un comité de crisis para atender la situación y coordinar las acciones posteriores al incidente.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, entre las que se analizan posibles factores como error humano, falla mecánica o condiciones del trazado.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en competencias de rally, donde los espectadores suelen ubicarse cerca de los caminos, lo que incrementa los riesgos en caso de un despiste.

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