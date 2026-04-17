Arabia Saudita despide a su DT a 55 días del Mundial 2026

A menos de dos meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, la selección de Arabia Saudita despidió al técnico francés Hervé Renard tras una serie de resultados adversos y en medio de crecientes rumores sobre su continuidad.

De acuerdo con reportes de un medio deportivo francés, la salida del estratega se concretó este viernes, luego de días de especulación que el propio entrenador había desmentido semanas atrás.

Renard deja el banquillo saudito tras una etapa que tuvo momentos memorables, pero también resultados irregulares. Su mayor logro al frente del equipo fue en el Mundial de Qatar 2022, donde Arabia Saudita sorprendió al mundo al derrotar 2-1 a Argentina en su debut.

Sin embargo, el conjunto asiático no logró sostener ese impulso y terminó eliminado en fase de grupos tras caer ante Polonia y México.

Posteriormente, el técnico dejó el cargo para dirigir a la selección femenina de Francia rumbo a los Juegos Olímpicos de 2024, pero más tarde regresó al combinado saudí en una segunda etapa que ahora llega a su fin.

Resultados recientes precipitaron la decisión

La destitución ocurre después de una Fecha FIFA de marzo complicada, en la que Arabia Saudita sufrió dos derrotas: una goleada 4-0 ante Egipto y una caída 2-1 frente a Serbia.

Estos resultados habrían sido determinantes para la dirigencia, que optó por un cambio urgente ante la cercanía del Mundial.

Contra reloj rumbo a 2026

Arabia Saudita se queda sin entrenador a apenas 55 días del inicio del torneo, donde competirá en el Grupo H junto a las selecciones de España, Uruguay y Cabo Verde.

El debut del equipo está programado para el 15 de junio ante Uruguay, por lo que la federación deberá acelerar la elección de un nuevo técnico que pueda asumir el reto en tiempo récord.

Sucesores en el radar

Entre los nombres que comienzan a sonar como posibles reemplazos destaca el de Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial y la dirigencia saudí mantiene abiertas las opciones.

Para Renard, el Mundial de 2026 representaba la oportunidad de dirigir su tercera Copa del Mundo consecutiva. En 2018 estuvo al frente de Marruecos, selección que también quedó eliminada en fase de grupos.

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