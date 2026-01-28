Contabilizan 51 muertos por tormenta invernal Fern en EUA

Autoridades en Estados Unidos confirmaron este lunes que son 51 las personas fallecidas a causa de las bajas temperaturas provocadas por la tormenta invernal Fern.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Unión Americana prevé la llegada de precipitaciones acompañada de la caída de nieve sobre la zona del Noreste del Pacífico.

Heavy lake effect snow bands will linger east of the Great Lakes Wednesday and Thursday. A weak atmospheric river will bring periods of gusty winds, rain, and mountain snow to the Pacific Northwest through the rest of this week. Much below normal temperatures persist over the… pic.twitter.com/wqRiis1Iid — National Weather Service (@NWS) January 28, 2026

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que las personas fallecidas perdieron la vida sobre la vía pública, pero esperan a que se dictamine por medio de la autopsia si sufrieron hipotermia.

"Aún no sabemos si todos los casos serán diagnosticados con hipotermia, pero necesitamos que todos los neoyorquinos estén alerta y cuiden a sus vecinos [...] Estas son las condicione climáticas más frías que hemos experimentado en esta ciudad en ocho años" explicó Mamdani. Te recomendamos: CFE dice tener energía suficiente ante tormenta invernal en EUA

ONG culpan a 'décadas de fallas' por muertes en NY

La "Sociedad de Asistencia Legal" y la "Coalición para las Personas sin Techo" culparon a las "décadas de fallas sistémicas" de la ciudad de Nueva York por la muerte de al menos una decena de personas.

Dichas organizaciones mencionó que las redadas incesantes contra personas sin hogar e inmigrantes indocumentados provocaron que muchas personas eviten ser ayudadas por el personal del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar.

A través de un comunicado conjunto, mencionaron que estas acciones derivan un bajo apoyo hacia las personas en situación de calle.

"Con demasiada frecuencia, estas acciones han significado la pérdida de sus pertenencias, interacciones hostiles con las fuerzas del orden y la falta de ayuda significativa" explicaron.

También mencionaron que más de 40 años de una "mala gestión" no se pueden revertir a través del servicio comunitario de una solo administración.

"Si bien la ciudad puede estar tomando medidas ahora, décadas de fallas sistémicas no se pueden revertir con unos pocos días de trabajo comunitario ni con autobuses con calefacción. Cuarenta años de mala gestión de las personas sin hogar y del sistema de albergues no se pueden revertir con una sola respuesta de emergencia"

