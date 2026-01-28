EUA afirma que vigilancia del ICE en Juegos Olímpicos es 'apoyo'

Previo a la llegada de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, Estados Unidos afirmó que la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) será solo por apoyo.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que estas acciones responden a una operación conjunta para mitigar riesgos por parte de organizaciones transnacionales, según detalló la portavoz Tricia McLaughlin.

"Todas las operaciones de seguridad son responsabilidad de las autoridades italianas" aseguró la funcionaria.

Gobierno de Itlia aclara que solo intervienen en investigaciones

Tras una reunión entre el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, y el embajador estadounidense en Italia, Tilman J. Fertitta, la administración italiana aclaró que los agentes del ICE solo se limitarán a la investigación por medio del Homeland Security Investigation (HSI).

"Cabe reiterar que los investigadores de la HSI no estarán representados por personal operativo como el dedicado a los controles migratorios en territorio estadounidense, sino por referentes especializados exclusivamente en investigaciones", explicó el ministerio

Por su parte, analistas del HSI aseguraron que sus labores solo se enfocarán en relaciones diplomáticas.

La presencia de miembros del ICE ha suscitado preocupación en Italia, en un contexto marcado por las recientes redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el asesinato de Alex Pretti por disparos de agentes de este cuerpo.

Mientras que Piantedosi reiteró que dichas acciones solo serán para garantizar la seguridad pública, el alcalde de Milán afirmó que no se siente protegido por la administración nacional.

"Es una milicia que entra en las casas de la gente firmando el permiso, está claro que no son bienvenidos en Milán. ¿Podremos decirle no a Trump por una vez? Los agentes de la ICE no deben venir a Italia porque no están alineados con nuestra forma democrática de garantizar la seguridad" explicó Giuseppe Sala.

