cfe_tormanta_invernal_8a512221b5
CFE dice tener energía suficiente ante tormenta invernal en EUA

La comisión señaló que la demanda hasta este lunes ha sido de 38,472 megawatts y un margen de reserva operativa de 35.97%, lo que quiere decir, de 13,838 mw

  26
  Enero
    2026

Ante la tormenta invernal que actualmente azota Estados Unidos o cualquier fenómeno meteorológico que derive de esta, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que tiene reservas de energía eléctrica suficientes para hacerle frente a cualquier incremento en la demanda de energía en el país.

A través de un comunicado, la CFE señaló que el Grupo Directivo para la Atención de Emergencias mantuvo una sesión en la que se revisaron las condiciones ambientales relevantes relacionadas con la tormenta Fern, la cual se encuentra en EUA, además del comportamiento de variables clave para la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En el documento se señala que la demanda hasta este lunes ha sido de 38,472 megawatts (mw) y un margen de reserva operativa de 35.97%, lo que quiere decir, de 13,838 mw.

En el comunicado también se menciona que estas reservas son suficientes para enfrentar cualquier incremento en la demanda de energía, así como "cualquier situación que pudiera presentarse debido a las bajas temperaturas en México”.

Del mismo modo, la Dirección General creará una "memoria" que reúna las acciones realizadas desde la instalación del Grupo Directivo, así como también las conclusiones y mejores prácticas obtenidas durante la atención de este fenómeno meteorológico.

La Dirección General añadió que la "memoria" fortalecerá los protocolos internos y también establecerá un proceso de actuación estandarizado para su aplicación en futuras situaciones de emergencia.


×