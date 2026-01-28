Fuertes tormentas de nieve colapsan vialidades de Japón y Rusia

Con más de un metro de acumulación de nieve, gran parte de Japón y Rusia se vieron colapsadas por esta fuerte tormenta invernal que arrasa con la zona norte del país.

Japan: Today, Sapporo had the heaviest snowfall ever recorded for the month of January.pic.twitter.com/CD9amYLhDE — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 25, 2026

Ante el riesgo inminente en departamentos como Sapporo y Hokkaido, las autoridades alertaron que al menos 50 vuelos fueron cancelados y los servicios de ferrocarril suspendidos por esta actividad meteorológica.

En Sapporo se registró una acumulación de nieve superior a los 54 centímetros en menos de 24 horas. Mientras que en la isla de Hokkaido se registró hasta 38 centímetros en la mitad del tiempo.

Te puede interesar: Nevadas y lluvias dejan más de 60 muertos en Afganistán

Agencia Meteorológica alerta por promedios récord

Este constraste climático conmocionó a las autoridades, debido a que los valores superan el 200% de los habitual en esa época.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, estas condiciones prevelecen en gran parte del territorio como en departamentos como Aomori, Akita, Nagano y Metsue.

Nevadas cubren Rusia con más de medio metro

Nevadas cubren la capital con un manto blanco de más de 50 centímetros, que continuará aumentando en las próximas horas, según informaron este miércoles los meteorólogos.

"La altura actual que ha alcanzado la nieve en la principal estación meteorológica de la capital es de 52 centímetros"

Se espera que las precipitaciones continúen para batir un nuevo récord a lo largo de las próximas horas.

"La nieve en Moscú y sus alrededores continuará cayendo a lo largo de la jornada. Se espera un nuevo récord de precipitaciones respecto al que se registró en 1977", comentó una meteoróloga para la agencia EFE.

Máquinas quitanieves trabajan sin cesar en las aceras y las carreteras, donde los atascos alcanzan los 9 puntos del total de 10 posibles.

Comentarios