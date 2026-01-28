Podcast
Nacional

México cerró 2025 con más exportaciones a EUA, destaca Gobierno

Claudia Sheinbaum informó que México cerró 2025 con un aumento en exportaciones hacia Estados Unidos, impulsadas por la electrónica, pese a una baja en autos

  • 28
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que al cierre de 2025 México registró un incremento en sus exportaciones hacia Estados Unidos, a pesar de una ligera contracción en el sector automotriz y de autopartes.

“Disminuyó un poco la industria automotriz y las autopartes en la exportación”, reconoció durante su conferencia matutina.

Explicó que parte de esta baja obedeció a una menor demanda del mercado estadounidense, más que a los efectos de los aranceles.

“Una parte tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos… no solamente por el arancel”, puntualizó.

industria-automotriz.jpg

Electrónica empuja el crecimiento

Sheinbaum destacó que otros sectores compensaron la caída, en especial la industria electrónica, que tuvo un desempeño destacado.

“La industria electrónica aumentó de manera muy importante”, subrayó.

Atribuyó este repunte a factores estructurales que mantienen a México como un socio estratégico para Norteamérica.

“Eso tiene que ver con las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países, entre otras, la cercanía”, afirmó.

industria-electronica.jpg

Superávit favorece a la economía

La mandataria también resaltó que el país vendió más de lo que compró a Estados Unidos durante el último año, lo que consideró positivo para la economía nacional.

“La balanza comercial… exportamos más de lo que importamos. Eso siempre es bueno para la economía”, concluyó.


