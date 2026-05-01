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Internacional

Cuba califica de ilegales y abusivas sanciones impuestas por EUA

Las nuevas sanciones del mandatario estadounidense apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente a sectores como el de defensa o energéticos

  • 01
  • Mayo
    2026

El Gobierno de Cuba calificó este viernes como "ilegales y abusivas" las nuevas sanciones que Estados Unidos le impuso a cualquier persona "extranjera o estadounidense" que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla.

El presidente Miguel Díaz-Canel calificó las medidas como "coercitivas" y descartó aceptar alguna excusa o etiqueta de que la isla es una "amenaza" para Estados Unidos.

Hoy, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal Bloqueo Genocida, como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional.

Nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país.

El bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño, debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta.

La Patria se defiende 

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó que es "repudiable pero curioso y ridículo" cómo el gobierno estadounidense se alarma contra la isla.

Consideró que estas nuevas medidas de Washington responden "al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos".

Las nuevas sanciones del mandatario estadounidense apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

La Casa Blanca advirtió también que si un banco de otro país facilita una "transacción significativa" para alguien sancionado en Cuba, se enfrentará al cierre de sus cuentas en Wall Street.

La decisión de Trump supone un paso más allá en el sistema de sanciones contra la isla, que no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o personas de cualquier nivel.

Además, suspenden la entrada a Estados Unidos de cualquier persona relacionada con estos criterios.


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