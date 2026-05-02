Heliovaara y Patten conquistan el Masters 1,000 de Madrid

Harri Heliovaara y Henry Patten reafirmaron su extraordinario momento al conquistar el título de dobles del Masters 1,000 de Madrid, luego de derrotar en la final al argentino Guido Andreozzi y al francés Manuel Guinard por 6-3, 3-6 y 10-7.

La pareja, tercera cabeza de serie del torneo, necesitó una hora y 23 minutos para sellar la victoria en el estadio Manolo Santana de la Caja Mágica, en un duelo disputado bajo techo.

Cuarto título del año para una dupla imparable

Con este triunfo, el finlandés y el británico sumaron su cuarto campeonato de la temporada, después de sus consagraciones previas en Adelaida, Doha y Dubái.

El título en la capital española representa además su primer trofeo Masters 1,000 del año, un paso clave para fortalecer su liderato en la clasificación anual de dobles.

Heliovaara y Patten, actuales campeones de las Finales ATP, atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera como pareja.

En lo que va de 2026 acumulan 23 victorias y apenas cuatro derrotas, números que reflejan una consistencia sobresaliente en el máximo nivel del circuito.

Su éxito en Madrid confirma que la dupla no solo mantiene el nivel con el que cerró la temporada pasada, sino que ha elevado sus aspiraciones de dominio global.

Del otro lado, Guido Andreozzi y Manuel Guinard mostraron nuevamente su capacidad competitiva al alcanzar su segunda final como equipo en torneos Masters 1,000.

Los campeones de Indian Wells lograron reaccionar tras perder el primer set y forzaron el superdesempate con una sólida segunda manga, pero finalmente no pudieron completar la remontada.

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