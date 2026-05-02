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Internacional

Spirit Airlines cierra definitivamente tras 34 años

La emblemática aerolínea de ultra bajo costo suspendió todas sus operaciones de forma inmediata, canceló todos sus vuelos

  • 02
  • Mayo
    2026

Spirit Airlines, una de las aerolíneas de bajo costo más reconocidas de Estados Unidos, anunció este sábado el cierre definitivo de sus operaciones después de 34 años en el mercado.

La compañía confirmó que inició una “reducción ordenada” con efecto inmediato, lo que implicó la cancelación total de sus vuelos y el cese de su servicio de atención al cliente.

Con ello, desaparece una firma que revolucionó el transporte aéreo con tarifas ultrabajas, campañas publicitarias provocadoras y una fuerte presencia en destinos turísticos clave como Las Vegas, Orlando y Fort Lauderdale.

Crisis financiera, combustible caro y quiebras repetidas

El colapso de Spirit llega tras años de severas dificultades económicas.

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Desde la pandemia de COVID-19, la aerolínea acumuló más de 2 mil 500 millones de dólares en pérdidas, afectada por el aumento de costos operativos, una deuda creciente y problemas para sostener su modelo de negocio.

La empresa se acogió al Capítulo 11 en noviembre de 2024 y nuevamente en agosto de 2025, cuando reportó deudas por 8 mil 100 millones de dólares.

El golpe final llegó con el alza en los precios del combustible para aviación, disparados por la guerra con Irán, lo que deterioró aún más su liquidez y frustró los intentos de obtener financiamiento adicional.

Fracasa rescate impulsado desde Washington

Aunque el Gobierno del presidente Donald Trump evaluó un posible rescate para evitar la quiebra, las negociaciones con acreedores y tenedores de bonos no prosperaron.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que se analizaron distintas opciones, pero no se alcanzó un acuerdo viable.

“Para mantener el negocio se necesitaban cientos de millones de dólares adicionales que Spirit simplemente no tenía”, reconoció el director ejecutivo de la compañía, Dave Davis.

El cierre afecta directamente a cerca de 17 mil trabajadores, entre pilotos, sobrecargos, personal de tierra y administrativos.

También representa un duro golpe para millones de pasajeros de presupuesto limitado que dependían de Spirit como una de las alternativas más económicas del mercado.

Solo en febrero, la aerolínea transportó a 1.7 millones de pasajeros nacionales, aunque ya mostraba una fuerte caída frente al año anterior.

Reembolsos, pero sin asistencia de reubicación

Spirit informó que procesará automáticamente reembolsos para boletos adquiridos directamente con tarjeta de crédito o débito, pero no ayudará a los pasajeros a reservar vuelos alternativos.

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El Departamento de Transporte anunció acuerdos con otras aerolíneas como United, Delta, JetBlue y Southwest para ofrecer tarifas limitadas a clientes afectados, además de facilitar opciones laborales para empleados desplazados.

Durante más de tres décadas, Spirit fue símbolo de la estrategia “ultra low cost”, obligando a competidores tradicionales a ajustar precios y replantear servicios.

Su desaparición podría reducir la competencia en rutas nacionales clave y generar incrementos tarifarios, especialmente para viajeros con menos recursos.


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