Rubén Rocha solicita licencia temporal de gubernatura de Sinaloa

El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó la noche de este viernes una licencia temporal de su cargo como gobernador de Sinaloa ante las recientes acusaciones emitidas en su contra por parte del Gobierno de Estados Unidos.

"Hoy presenté ante el Congreso del Estado, la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo anterior también lo hago para facilitar de la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación."

Durante su primera aparición tras las acusaciones, el mandatario estatal aseguró que "tiene la conciencia tranquila" debido a que estos argumentos emitidos por las autoridades estadounidenses "son falsos".

"Son falsas y dolosas las acusaciones que se han emitido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente, por que no los he traicionado nunca y eso lo demostraré con firmeza."

Aseguró que no permitirá que esto manche el movimiento al que pertenece, el cual, según sus palabras, ha cambiado la vida de millones de mexicanas y mexicanos que "durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental."

Alcalde de Culiacánl solicita licencia; ya tiene sustituta

El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó la licencia temporal a su cargo tras el anuncio de Rubén Rocha Moya en donde se desplaza de la gubernatura de Sinaloa.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, Gámez Mendívil se encuentra entre los nueve funcionarios que son acusados de diversos delitos, así como vínculos con el crimen organizado.

Minutos más tarde, se dio a conocer que Ana Miriam Ramos Villarreal fue nombrada como alcaldesa interina Culiacán.

Durante su mensaje a medios, Ramos Villarreal afirmó que solo cuentan con la petición del alcalde, sin que se tengan en cuenta más modificaciones, hasta el momento.

“Es licencia provisional que el alcalde ha manifestado, pues es para llevar a cabo las investigaciones correspondientes a todo este proceso. De la sindicatura a procuración, me ha tocado verlo en todo momento, siempre cercano a la gente.”

Aseguró que la licencia provisional es tan solo de diez días, por lo que será en las próximas semanas cuando se determine los movimientos correspondientes dentro del ayuntamiento.



FGR afirma que no hay fundamento para extraditar a Rocha Moya

Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnara la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, la Fiscalía General de la República afirmó que no se cuenta con pruebas suficientes para proceder con la detención de estas personas.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, aclaró que la petición estadounidense se basa en otorgar una medida cautelar y no de un proceso formal de extradición.

Aquí te presentamos la nota completa: FGR afirma que no hay fundamento para extraditar a Rocha Moya

Tambien solicita licencia alcalde de Culiacán

Luego de ser acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse de su cargo por un periodo mayor a diez días, a fin de ser investigado por las autoridades.

Sin expresar objeciones al punto de acuerdo, los regidores del Ayuntamiento de Culiacán aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia en una sesión extraordinaria.

El documento indica que será el propio Pleno el encargado de analizar la solicitud, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los motivos que originaron esta decisión.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, Gámez Mendívil se encuentra entre los nueve funcionarios que son acusados de diversos delitos, así como vínculos con el crimen organizado.

Ana Miriam Ramos Villareal, será la alcaldesa sustituta de Culiacán y se mantendrá en el cargo durante el tiempo que dure la licencia de Gámez Mendívil.





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