Daños por dron inutilizan función del escudo en Chernóbil: OIEA

El OIEA confirmó que la estructura protectora perdió su capacidad de confinamiento tras un impacto de dron, aunque no hubo fuga radiactiva

  • 06
  • Diciembre
    2025

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que el escudo protector de la planta nuclear de Chernóbil, construido para contener material radiactivo del desastre de 1986, ya no puede cumplir su función principal.

Una inspección realizada la semana pasada concluyó que el impacto de un dron en febrero degradó la estructura de acero inaugurada en 2019.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, señaló que la estructura perdió su capacidad de confinamiento, aunque no sufrió daños permanentes en sus soportes ni en sus sistemas de monitoreo.

Afirmó que se han hecho reparaciones preliminares, pero subrayó la necesidad de una restauración integral para garantizar la seguridad a largo plazo.

Ataque atribuido a un dron explosivo

Según las autoridades ucranianas, un dron con una ojiva altamente explosiva golpeó la planta el 14 de febrero, causando un incendio y dañando el revestimiento del reactor Número Cuatro, destruido en 1986.

Ucrania responsabilizó a Rusia; Moscú negó cualquier ataque.

La ONU reportó entonces que los niveles de radiación se mantuvieron estables y no se registraron fugas.

Contexto de guerra y riesgos persistentes

El incidente ocurre en medio del prolongado conflicto entre Ucrania y Rusia, que llevó a la ocupación temporal de la planta por fuerzas rusas durante las primeras semanas de la invasión en 2022.

El OIEA llevó a cabo la inspección en paralelo con un estudio a nivel nacional sobre daños a subestaciones eléctricas ocasionados durante casi cuatro años de guerra.


Comentarios

