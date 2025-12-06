Podcast
Internacional

Venezuela suma 5,600 soldados ante tensión con EUA

Venezuela incorporó 5,600 soldados ante el despliegue militar de EUA en el Caribe; Maduro llama a cerrar filas y miles buscan alistarse

  • 06
  • Diciembre
    2025

La Fuerza Armada de Venezuela incorporó este sábado a 5 mil 600 nuevos soldados en medio de lo que el gobierno considera “amenazas” de Estados Unidos, tras el despliegue de una flotilla en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.

Respuesta al despliegue estadounidense

Como reacción, el presidente Nicolás Maduro llamó a reforzar el alistamiento militar y a cerrar filas contra el “imperialismo”, su término habitual para referirse a Washington.

Durante la ceremonia, oficiales aseguraron que los nuevos efectivos son “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas”, entrenados bajo métodos tácticos de resistencia.

Lealtad como eje de estabilidad

Maduro ha reiterado que la Fuerza Armada es la “columna vertebral” de la estabilidad y la seguridad del país.

El coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez advirtió que Venezuela no permitirá “la invasión de un imperio”.

Crece el interés por enlistarse

El general Javier José Marcano Tábata informó que las solicitudes de ingreso a la Fuerza Armada han aumentado desde el despliegue estadounidense.

Señaló que “miles de jóvenes” están acudiendo a integrarse, en un acto realizado en el Fuerte Tiuna de Caracas.


