No se va a gastar un solo peso por el Mundial: Samuel

El gobernador Samuel García dejó en claro que la entidad no invertirá dinero del erario en la organización del Mundial 2026.

“No se va a gastar ni un solo peso en el Mundial”, dijo, al presentar la estrategia con que planean capitalizar el evento sin que represente una carga presupuestal.

La propuesta contempla que toda la operación —promoción, logística, hospedaje— se financie mediante inversiones y fideicomisos.

“Ya le dije a Bichara que el Fan Fest a romper récords y desde ahorita vamos a jalar”, agregó García, quien apuntó que con ese festival esperan atraer turismo internacional, especialmente de países como Japón, Corea del Sur, Sudáfrica y Holanda.

Para ello se contempla un fondo y fideicomiso destinado a cubrir cuartos de hotel, con el objetivo de promocionar Nuevo León ante visitantes de todo el mundo. “Que en Pal Norte nos dé un rendimiento para remodelar el parque”, afirmó el mandatario.

Además, el edil aseguró que la ciudad está lista para recibir a turistas con las nuevas obras que estarán listas para el otro año.

“Si, fue lo que presentamos ayer, nuevo aeropuerto, nueva aduana, nuevas carreteras, nuevas líneas del metro el nuevo parque del agua” señaló.

Sobre el presupuesto 2026, García explicó que el paquete ya fue enviado:

“La pelota está en cancha del congreso… lo que determinen, el ejecutivo lo va a respetar” “Con lo que nos den de lana con eso la armamos… insisto, no gastaremos un solo peso en el Mundial”, finalizó.

