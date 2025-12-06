Machado confirma viaje a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado confirmó que viajará a Oslo la próxima semana para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, según informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

El funcionario señaló que, por razones de seguridad, no se revelarán detalles sobre la fecha ni la logística del traslado.

Machado, quien vive en la clandestinidad, enfrenta advertencias del gobierno venezolano. En noviembre, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para asistir a la ceremonia del 10 de diciembre.

Acompañamiento internacional

El gobierno de Paraguay anunció que el presidente Santiago Peña viajará a Noruega para acompañarla, junto con los mandatarios José Raúl Mulino, de Panamá, y Daniel Noboa, de Ecuador.

El Comité Nobel destacó que Machado fue reconocida por su labor en defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su impulso a una transición pacífica hacia la democracia.

El líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, advirtió que se trata de un viaje de alto riesgo debido a las posturas del régimen venezolano. Expresó su deseo de que la opositora pueda llegar a Oslo y regresar con garantías de seguridad.

