Delcy Rodríguez pide defender el desarrollo de hidrocarburos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes defender el desarrollo de los hidrocarburos “sin ningún tipo de tutelaje” y reiteró su exigencia a Estados Unidos para que ponga fin al bloqueo contra su país.

Durante un encuentro con empresarios nacionales y extranjeros del sector petrolero, entre ellos representantes de Repsol, Chevron, Shell y Maurel & Prom, la funcionaria llamó a acompañar la “batalla por Venezuela, por su soberanía, por su independencia y por el desarrollo de los hidrocarburos sin ningún tipo de tutelaje”.

Plantea agenda energética de cooperación con Estados Unidos

Rodríguez aseguró que Venezuela está dando muestras de que hay caminos para alcanzar una agenda energética con Estados Unidos que sea respetuosa, de cooperación y de trabajo efectivo.

“Yo creo que el secretario (de Energía de EE.UU.) Chris Wright, en su visita a Venezuela, pudo darse cuenta del esfuerzo y del ánimo de los trabajadores venezolanos, de los empresarios venezolanos, que han hecho un extraordinario esfuerzo en un ecosistema adverso por las sanciones”, expresó.

Reitera solicitud a Donald Trump para levantar sanciones

En ese contexto, la líder chavista volvió a pedir al presidente estadounidense, Donald Trump, el cese definitivo de las sanciones contra la nación suramericana, al afirmar que estas medidas han afectado a empresas privadas, trabajadores y académicos.

“Ese es un pedir de Venezuela entera, de Venezuela toda”, sostuvo la funcionaria, al señalar que el Gobierno impulsa un proceso de iniciativa para el encuentro nacional y la convivencia democrática.

Rodríguez recordó que en enero propuso una amnistía que fue aprobada por el Parlamento la semana pasada. Según cifras oficiales, 223 personas han salido de prisión y 4.534 con medidas cautelares ya tienen libertad plena.

Trump habla de Venezuela como “nuevo amigo y socio”

La funcionaria agradeció a Trump sus “expresiones de respeto” hacia el Gobierno que encabeza desde la captura de Nicolás Maduro el pasado mes por parte de EE.UU.

El martes, durante su discurso del Estado de la Unión, Trump se refirió a Venezuela como un “nuevo amigo y socio” y afirmó que trabaja de cerca con la presidenta encargada para “desencadenar extraordinarios avances económicos para ambos países y los ciudadanos que tanto han sufrido”.

Ingresos petroleros irán directamente al Tesoro de EUA

Por su parte, Chris Wright informó que los ingresos provenientes del petróleo venezolano se depositarán directamente en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ya no pasarán por una cuenta en Catar, como se había hecho inicialmente.

