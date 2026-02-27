México exige devolución de 195 piezas prehispánicas en subasta

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, manifestó este viernes su firme rechazo a la comercialización de 195 piezas de origen prehispánico que eran ofertadas por un usuario particular en la plataforma de comercio electrónico eBay. La titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, informó mediante sus redes sociales que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaron un dictamen arqueológico tras detectar los anuncios. El análisis confirmó que los objetos pertenecen al patrimonio cultural de la nación y son propiedad del Estado mexicano. Acciones legales contra el mercado negro digital La funcionaria detalló que las piezas eran ofrecidas por un usuario identificado como "Coins Artifacts", ubicado en Orlando, Florida. Ante este hallazgo, el Gobierno de México envió una carta formal a la plataforma estadounidense exigiendo la suspensión inmediata de la venta. “Exhortamos a la suspensión inmediata de su venta y a la devolución de las piezas al Estado mexicano. Se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades competentes”, sentenció Curiel de Icaza.

Un patrimonio inalienable

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estos bienes son:

Inalienables e imprescriptibles: No pueden ser vendidos, cedidos ni embargados.

Propiedad de la nación: Su exportación está prohibida por ley desde 1827 .

Producto de extracción ilícita: Cualquier pieza de este tipo fuera del territorio nacional se considera fruto del tráfico ilegal.

La secretaria apeló a la "ética y respeto" de la empresa tecnológica para retirar los anuncios, subrayando que estos vestigios no son simples mercancías, sino la memoria viva de los pueblos originarios y un legado invaluable de las culturas ancestrales.

Ofensiva global contra el tráfico de arte

Este incidente en Florida no es un caso aislado. Apenas este jueves, la Secretaría de Cultura también exigió la cancelación de una subasta en París, Francia, donde se pretendían comercializar otras 40 piezas arqueológicas.

Desde el año 2018, la administración federal ha intensificado la campaña "Mi Patrimonio No Se Vende", logrando cifras históricas en la recuperación de bienes culturales.

El Gobierno de México reiteró que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para asegurar que estas 195 piezas ubicadas en Orlando regresen a suelo mexicano, combatiendo así el despojo cultural que atenta contra la identidad nacional.

