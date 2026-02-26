Podcast
Nuevo León

UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito

La universidad repudió, de manera categórica, los hechos ocurridos y aseguraron que se actuará conforme a los protocolos institucionales

La Universidad Autónoma de Nuevo León informó que no tolerará ningún tipo de acto que atente contra la integridad y seguridad de su comunidad estudiantil, luego de que se diera a conocer la vinculación a proceso de un exentrenador de tochito de la Preparatoria 9 por su presunta responsabilidad en diversos delitos sexuales.

Las autoridades universitarias reiteraron su respaldo total a las y los alumnos del plantel, además de poner a disposición apoyo psicológico y asesoría legal para la persona afectada o para quienes lo requieran. 

Asimismo, repudiaron de manera categórica los hechos ocurridos y aseguraron que se actuará conforme a los protocolos institucionales.

En tanto, alumnos de la Preparatoria 9 se dijeron sorprendidos por la situación y señalaron que el ahora imputado había sido retirado de sus funciones desde hace varios días. 

De igual forma, manifestaron su solidaridad y apoyo a sus compañeras, rechazando cualquier conducta de violencia o abuso.

Estos son los delitos a los que fue vinculado

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que Reynaldo “N”, de 29 años de edad, fue vinculado a proceso tras la audiencia inicial celebrada el 22 de febrero de 2026, por los delitos de violación, violación equiparada, abuso sexual, acoso y corrupción de menores.

Durante la audiencia, un agente del Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para que el Juez de Control estimara acreditada la probable participación del imputado, dictando auto de vinculación a proceso, prisión preventiva como medida cautelar y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado fue detenido el 21 de febrero de 2026 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión en vía pública de la colonia Hacienda Los Morales, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante 2025 en un municipio del área metropolitana.

La víctima es una adolescente de 16 años, cuya identidad permanece protegida. La Fiscalía señala que el imputado habría incurrido en acoso, manipulación emocional, interacción corporal indebida y conductas encaminadas a la corrupción de la menor, provocándole daño físico y psicológico.

La Fiscalía reiteró que el proceso continúa conforme a derecho y recordó que, en tanto no exista una sentencia condenatoria, al imputado se le presume inocente.


