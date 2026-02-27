Podcast
Internacional

Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición

En un programa especial, representantes del Minint exhibieron el armamento incautado, calificando el suceso como una "infiltración con fines terroristas"

  • 27
  • Febrero
    2026

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba reveló este viernes detalles alarmantes sobre el cargamento hallado en la lancha interceptada el pasado miércoles en aguas territoriales de la isla. Según el informe oficial, la embarcación transportaba un arsenal compuesto por 14 fusiles de asalto y combate, junto con 12,846 municiones de diversos calibres.

En un programa especial de la televisión estatal, representantes del Minint exhibieron el armamento incautado, calificando el suceso como una "infiltración con fines terroristas" organizada desde el exterior.

Detalles del enfrentamiento

El incidente se desencadenó cuando unidades de la Tropa Guardafrontera detectaron una lancha rápida procedente de Estados Unidos que ingresó de forma irregular al espacio marítimo cubano. Al intentar la interceptación, se produjo un intercambio de disparos:

  • Bajas: Cuatro tripulantes de la lancha fallecieron en el lugar.

  • Heridos: Seis personas más resultaron heridas y se encuentran bajo custodia.

  • Respuesta oficial: El Gobierno sostiene que sus oficiales respondieron al fuego tras ser atacados primero por los ocupantes de la nave.

inter-lancha-cuba.jpg

Este violento episodio marítimo no ocurre en el vacío. Apenas unos días antes del suceso en las costas, Cuba fue escenario de un ataque directo contra infraestructura estratégica, el cual ha marcado el tono de la seguridad nacional en la última semana.

Autoridades cubanas habían denunciado previamente un atentado contra una instalación eléctrica (o gubernamental, según el reporte específico de la fecha), lo que generó un despliegue de seguridad intensivo en todo el archipiélago.

Este clima de alerta previa fue lo que, según analistas, mantuvo a las Tropas Guardafronteras en estado de máxima vigilancia antes de detectar la lancha en Orlando.

Acciones diplomáticas y legales

El Gobierno de Cuba ha señalado que este tipo de incursiones armadas representan una violación flagrante a su soberanía y una amenaza a la paz regional. Se espera que las autoridades presenten pruebas adicionales ante organismos internacionales para denunciar la procedencia del armamento y la logística detrás del grupo interceptado.


Comentarios

